Bugarska vidovnjakinja, poznata i kao ‘Nostradamus s Balkana’ ostavila je za sobom i poruke o tome što možemo očekivati u 2018.

Slijepa vidovnjakinja, koja je predvidjela 11. rujna, rast ISIS-a i Brexit dala je i jezivo proročanstvo o Rusiji, piše Mirror.

Vidovnjakinja Baba Vanga poznata je po svojim predviđanjima, od kojih su se mnoga obistinila. Unatoč tome što je preminula još 1996. ostavila je nekoliko poruka o onome što bismo mogli očekivati u ovoj godini.

Ostat će samo ‘Vladimirova slava’

Tako je između ostalog najavila da će Vladimir Putin i Rusija dominirati svijetom. Godine 1979., tijekom sastanka s piscem Valentinom Sidorovim, Vanga je rekla: “Sve će se otopiti, poput leda, samo jedno će ostati netaknuto. Vladimirova slava, slava Rusije. Previše toga je žrtvovano. Nitko ne može zaustaviti Rusiju. Ona će ukloniti sve sa svog puta te će postati gospodarica svijeta.” Prije svoje smrti, Vanga je još jednom prorekla slavnu budućnost Rusiji. Izjavila je da će Rusija biti jedina svjetska supersila.

Baba Vanga, rođena u Strumici kao Vangelia, oslijepila je kada ju je u mladosti podigao neobično snažan uragan i zakopao pijeskom, od kojeg su joj stradale oči. Verovala je da ima sposobnost predvidjeti budućnost. Tijekom svoje 50-godišnje karijere navodno je izrekla stotine proročanstava. Prorekla je i točan dan vlastite smrti.

Svjetsku je slavu stekla nakon što je točno predvidjela potonuće podmornice Kursk u ljeto 2000. godine, kao i napad na njujorške Blizance 2001. godine. Milijuni njezinih poklonika vjeruju kako je imala paranormalne sposobnosti poput telepatije, te da je komunicirala s izvanzemaljcima. Stručnjaci su proračunali da se 68 posto Vanginih proročanstava ostvarilo, dok njezini zagovornici tvrde kako je točnost 85 posto.

Što je sve prorekla

Godine 1980. slijepa vidovnjakinja je predvidjela da će u kolovozu 1999. “Kursk biti prekriven vodom i cijeli će svijet naricati zbog toga”. Kursk je ruska podmornica koja je potonula u Barentsovom moru 12. kolovoza 2000. Poginuli su svi članove posade.

Vidovnjakinja je ustvrdila kako će Kina 2018. postati svjetska sila. Ovdje je vjerojatno promašila koju godinu, jer je Kina već postala gospodarska i vojna sila. Izgleda da trebamo očekivati i promjenu u zemljinoj orbiti negdje prije 2023. godine. Bit će stvoren novi izvor energije i glad u svjetu će početi nestajati između 2025. i 2028. bit će lansiran i svemirski brod s posadom na Veneru. Od 2033. do 2045. topit će se polarni led, što će dovesti do porasta razine oceana. U međuvremenu, u Europi vladaju muslimani, a gospodarstvo napreduje.

Uspješna kloniranja omogućuju liječnicima liječenje svake bolesti jer se tijela jednostavno i lako zamijene. Sjedinjene Države pokrenut će napad na muslimanski Rim koristeći klimatsko oružje koje stvara “instant zamrzavanje”. Između 2072. i 2086. uspješno će postojati i napredovati besklasno komunističko društvo, u suradnji s novooporavljenom prirodom. Mnogo toga će se dogoditi između 2170. i 2256. uključujući to da će kolonija na Marsu postati nuklearna sila i zahtijevati nezavisnost od Zemlje, uspostavljanje podvodnih gradova, kao i otkriće nečeg “zastrašujućeg” tijekom potrage za izvanzemaljskim životom.

Negdje između 2262. i 2304 uspjet ćemo savladati putovanje kroz vrijeme. U međuvremenu se francuski gerilci bore protiv muslimanskih vlasti u Francuskoj. “Tajne Mjeseca” bit će otkrivene. Od 2341. serija katastrofa prouzročenih kako samom prirodom tako i ljudima učinit će naš planet nenastanjivim. Čovječanstvo će pobjeći u drugi solarni sustav, no resursi su malobrojni te dolazi do rata. Od 3815. do 3878. civilizacija će biti uništena i ljudi će živjeti kao zvijeri sve dok nova vjera ne nastane kako bi nas izvela iz tame. Od 4302. do 4674 nestat će koncepti zla i mržnje, ljudi će biti besmrtni i asimirat će se s izvanzemaljcima. Čak 340 milijardi ljudi raštrkanih po svemiru može pričati s Bogom.

A godine 5079. godine cijeli svijet će nestati.