VALJAMO SE OD SMIJEHA: Policija ne vidi ništa loše na ovoj fotki s tjeralice, no kužite li zašto se ljudi sprdaju?

Pokušali su objasniti kako nisu mogli naći novije fotografije

Policiju iz kineskog Zhenxionga brutalno su ismijali jer je na tjeralici objavila fotografiju iz djetinjstva 17-godišnjeg osumnjičenika. Kako kažu, nisu mogli pronaći noviju. Nekako je teško povjerovati da je na slici ispod navodno opasan kriminalac Ji Qunghai, koji uspješno izbjegava policiju već neko vrijeme.

Ispričali se, ali nije upalilo

Na fotografiji s tjeralice, Ji je tek predškolsko dijete pa je razumljiva reakcija ljudi na društvenim mrežama, prenosi Oddity Central. Taj kriminalac danas ima 17 godina, no policija nije mogla pronaći njegove novije fotografije pa su odlučili iskoristiti onu na kojoj je slatko dijete.

Objavljena na stranici policije 19. ožujka, fotografija predškolskog djeteta među tjeralicama okorjelih kriminalaca mnogima je bila smiješna pa su se počeli sprdati s policijom, koja se nakon toga ispričala. Pokušali su objasniti kako nisu mogli naći novije fotografije i dodali kako su se nadali da bi njegove karakteristike lica mogle biti prepoznatljive i danas.

Nije to prvi slučaj

To je objašnjenje stvari samo pogoršalo, s obzirom na to da je već idući dan policija maknula objave zbog negativnih reakcija. No, tad su već imali drugih problema. Nakon što je Jiova fotografija postala viralna na WeChatu i Weibu, popularnim kineskim društvenim mrežama, ljudi su počeli pretraživati tjeralice policije iz Zhenxionga te su pronašli još dvije fotografije iz djetinjstva za puno starije muškarce.

Ovoga puta policija je jednostavno izbrisala fotografije te se nije ni trudila dati ikakvo objašnjenje. Samo su se ispričali za pogrešku te naveli da su naučili lekciju.