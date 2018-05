URNEBESNA BIZARNOST: Želite li obići ‘morske organe’? Nema problema, hrvatsko hit ljetovalište nudi vam priliku..

Još uvijek nije poznato čime će točno oduševljavati turiste, ali uvjereni smo u uspjeh.

Zadar ovoga ljeta može očekivati pravi turistički boom. Naime, za razliku od prethodnih godina grad će u ponudi imati novu atrakciju koju će turisti iz cijeloga svijeta poželjeti obići, a riječ je o – Morskim organima!

‘Sea organs’

Tu pravu malu turističku senzaciju u svoju je ponudu uključio nepoznati organizator izleta u Zadru, piše portal 057info. Naime, na svom je štandu uz putokaz za Morske orgulje (ispravno na engleskom jeziku napisane Sea organs), dodao i već spomenutu specijalnu atrakciju nazvanu ‘Morski organi’.

Još uvijek nije poznato čime će točno oduševljavati turiste, ali uvjereni smo u uspjeh.



Također, na štandu ove agencije napominju da ne pružaju informacije turistima (“We are not tourist info!”), a u ponudi osim obilaska zadarskog akvatorija nude i nešto što se naziva ‘Aligator tours’. Bojimo se uopće pomisiti što bi to bilo…

Zanimljivo, izgleda da imaju spremnu ponudu i za malo zahtjevnije putoholičare jer oglašavaju i interesantan izbor stranih destinacija – Italiju, Tursku i Siriju.