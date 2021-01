ULTIMATIVNI SPRD NA RAČUN DONALDA TRUMPA POHARAO INTERNET: Ovaj video stavit ćete na repeat, jer realno, to i zaslužuje

Voditelj, pjevač i komičar James Corden na svoj je način proslavio Trumpov posljednji dan u Ovalnom uredu. Skupa s nizom brodvejskih zvijezda obradio je jednu od pjesma iz popularnog mjuzikla ‘Jadnici’ kako bi se narugao kaotičnom četverogodišnjem mandatu uskoro bivšeg američkog predsjednika.

Opjevali su tako njegovu zabranu korištenja Twittera, pressicu koja je zakazana ispred cvjećare, umjesto hotela i brojne druge gafove.

“Nema više bijesnih tvitova jer je ovoga puta otišao zauvijek”, pjevao je Corden dok je u kantu za smeće bacao novine i časopise s predsjednikom na naslovnici.

“Još jedan dan. Posljednji dan Trumpovog mandata. Bijela kuća ima novog stanara. Bile su to četiri godine neprestanih zločina, ali isteklo mu je vrijeme”, poručio je Corden zajedno s prošlom i sadašnjom postavom mjuzikla, uključujući Patti LuPone, Matta Lucasa, Joshuu Grossa, Jillian Butler, Emily Bautista i Kylea Scatliffea.

.@JKCorden and an array of Broadway friends bid farewell to President Trump, Les Mis style. pic.twitter.com/l9PiSRvCOA

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2021