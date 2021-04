UGINULA JE ŽIRAFA ČIJI SU POROĐAJ PRATILI MILIJUNI: Bila je zvijezda YouTubea i jedna od najviralnijih životinja ikad

Žirafa April, koja se porodila 2017. godine u događaju koji su gledali ljudi iz cijeloga svijeta, uginula je, rekli su u petak iz njujorškoga zoološkog vrta u kojem je živjela, javlja NBC News.

Žirafa, koja je imala 20 godina, eutanazirana je zbog pogoršanja artritisa koji je sve više utjecao na njezinu kvalitetu života, navodi se u priopćenju Animal Adventure Park. Veterinarski tim rekao je da je dao sve od sebe kako bi April bilo ugodno, ali njezino se stanje toliko pogoršalo da joj više nije bilo pomoći.

“Tugujemo zajedno s njezinim brojnim obožavateljima, bliskim i dalekim, dok se opraštamo od žirafe za koju možemo reći da je bila uporište za podizanje svijesti o očuvanju žirafa u 21. stoljeću”, šriopćio je zoološki vrt u Harpursvilleu.

April the giraffe, who gave birth in a viral livestream, dies aged 20 https://t.co/iI9h8cecBh

— Guardian Australia (@GuardianAus) April 3, 2021