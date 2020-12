UFFF, OVO JE BOLJELO: Samo je htjela super fotku, a na kraju ogoljena i osramoćena završila na svim mrežama

Dok su mnogi suosjećali s posrnulom influencericom, neke je snimka dobrano nasmijala

Posao je travel influencera da putuju po idiličnim lokacijama i bilježe oku ugodne prizore, koje potom dijele sa svojim pratiteljima. Što bolja fotka, to više lajkova – pravilo je koje, više-manje, vrijedi za sve.

Ufff, ovo je boljelo

Ponekad snimanje dobre fotografije zahtijeva poprilično avanturistički duh i nešto istančaniju spretnost. U to se na teži način uvjerila travel influencerica i blogerica Alex Baxter kada je poželjela pozirati sa strme kamene klisure koja tvori bajkovitu uvalu.

NAKON 12-SATNE SMJENE SAMO SE HTIO DOČEPATI KREVETA, ALI UMIJEŠALA SE POLEDICA: Nakon nekoliko urnebesnih padova smislio je rješenje

Nažalost, penjući se bosonoga po golom kamenu, Alex se spotaknula i pokazala malo više nego što je namjeravala, a snimka njezine nezgode postala je viralna na društvenim mrežama.

Više od 85.000 lajkova

Baxter trenutno putuje po Australiji, a svoje doživljaje dijeli na društvenim mrežama i svojem blogu, no ovaj tragikomičan video objavljen je i na popularnoj Instagram stranici Influencers in the Wild, koja ima više od 3,6 milijuna pratitelja.

Dok su mnogi suosjećali s posrnulom influencericom, neke je snimka dobrano nasmijala. “Što su sve ljudi spremni napraviti za lajkove”, “Mislim da je izgubila zub”, glase neki od komentara ispod objave, koja je u nekoliko dana prikupila više od 85.000 lajkova.