UDAHNULI NOVI ŽIVOT THOMPSONOVOM HITU: Od Abbe do Lady Gage, ovakvu izvedbu ‘Bojne Čavoglave’ još niste čuli

V.I.S. Niprije su urnebesnim obradama preko noći osvojili YouTube

Niprije – tajanstvena mitološka bića koja prema naukovanju Marka Perkovića Thompsona jedina smiju uću u čavlogave, nadahnula su skupinu, hm, glazbenika, na urnebesnu šalu. Kao što su ime uzeli od Thompsonovog stiha „nećete u Čavlogave, niste ni prije“, vokalno instrumentalni sastav Niprije obradio je Bojnu Čavoglave u nizu obrada i poharao internet.

Prvi njihov uradak Stand by M.P.T. prepjev je najpoznatije Thompsonove pjesme na melodiju Stand by me, uslijedio je prepjev na melodoiju Beatlesove Yesterday, no najveću slavu požnjela je Shallow Čikola. Uz glazbu Oscarom nagrađene pjesme ‘Shallow’ Lady GaGe (33) i Bradleya Cooper (44) ide, naravno, tekst Marka Perkovića Thompsona.

“Više nije tajna da su Lady Gaga i Bradley Cooper veliki štovatelji lika i djela Marka P. Thompsona.“, napisali su uz pjesmu koja je za pet dana skupila više od 160.000 pregleda.