UČITELJICA ZBOG FOTOGRAFIJE U KUPAĆEM DOBILA OTKAZ: Kolege uzvratile udarac jasnom porukom

Вчера российские учителя по всей стране запустили флешмоб с хештегом #учителятожелюди в поддержку своей коллеги из города Омска. 26-летняя Виктория Попова работала учителем истории, в свободное от работы время девушка обучалась в модельной школе. Несколько дней назад агенство «Арт Медиа» опубликовало в свой Instagram результаты фотосессии Виктории в купальнике. Мэрия города Омска и руководство школы посчитала данную фотографию нарушением кодекса педагогической этики (который официально утвержден и согласован с родительским комитетом), поэтому учителю порекомендовали написать заявления на увольнение по собственному желанию, чтобы не порочить имидж школы и звание педагогического работника. «Я же не в белье, не в чулках стою. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха — и что в этом такого?» — сказала девушка. Виктория покинула образовательное учреждение самостоятельно, после чего, педагоги: мужчины и женщины по всей России выступили в ее защиту. Фотографии учителей в купальниках под тегом #учителятожелюди стали массово появляться в Instagrame. Сахалинцы на ситуацию пока не отреагировала, мы же, в свою очередь, за мнением обратились в областное министерство образования. Там от комментариев отказались, поскольку происшествие не касается островного региона. А что Вы думаете по этому поводу? #sakhalin #citysakh #citynews #этосахалиндетка

