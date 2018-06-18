UČITELJICA ZBOG FOTOGRAFIJE U KUPAĆEM DOBILA OTKAZ: Kolege uzvratile udarac jasnom porukom

Nova revolucija odvija se na Instagramu i to ni manje ni više nego zbog kupaćih kostima i profesora.
POHOTNA PROFESORICA (26) UHIĆENA ZBOG VEZE S DJEČAKOM (14): ‘Seksali smo se mjesecima, kupila mi je i travu i bong’
Muškarci i žene uz svoje fotografije na Instagram profilima počeli su stavljati hashtag #учителятожелюди (#učiteljisuistoljudi), a sve kako bi podržali svoju kolegicu koja je dobila otkaz.
Viktoria Popova je 26-godišnja učiteljica povijesti iz Omska u Rusiji. Osim što je predavala u školi Popova se bavila i modelingom, a nakon što je Pin-up fotografija na kojoj se nalazi u kupaćem kostimu završila na Instagramu, ravnatelj ju je doveo pred gotov čin. Tražio ju je da izabere – ili škola i modeling. Fotografiju na kojoj se Popopava pojavljuje nazvao je ‘vulgarnom’ i ‘neprimjerenom’.
Вчера российские учителя по всей стране запустили флешмоб с хештегом #учителятожелюди в поддержку своей коллеги из города Омска. 26-летняя Виктория Попова работала учителем истории, в свободное от работы время девушка обучалась в модельной школе. Несколько дней назад агенство «Арт Медиа» опубликовало в свой Instagram результаты фотосессии Виктории в купальнике. Мэрия города Омска и руководство школы посчитала данную фотографию нарушением кодекса педагогической этики (который официально утвержден и согласован с родительским комитетом), поэтому учителю порекомендовали написать заявления на увольнение по собственному желанию, чтобы не порочить имидж школы и звание педагогического работника. «Я же не в белье, не в чулках стою. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха — и что в этом такого?» — сказала девушка. Виктория покинула образовательное учреждение самостоятельно, после чего, педагоги: мужчины и женщины по всей России выступили в ее защиту. Фотографии учителей в купальниках под тегом #учителятожелюди стали массово появляться в Instagrame. Сахалинцы на ситуацию пока не отреагировала, мы же, в свою очередь, за мнением обратились в областное министерство образования. Там от комментариев отказались, поскольку происшествие не касается островного региона. А что Вы думаете по этому поводу? #sakhalin #citysakh #citynews #этосахалиндетка
Zaključivši da fotografija profesorice u kupaćem kostimu narušava ugled škole, Popova nije imala drugog izbora već napustiti svoj posao. “I onako je zbog narušene atmosfere na poslu bilo nemoguće raditi”, kazala je Popova.
Predsjednik Učiteljskog sindikata, Vsevolod Lukhovitsky smatra taj čin nepravednim te kaže kako Popova nije učinila ništa što je zabranjeno.
No nije samo sindikat taj koji brani Popovu, već i brojni kolege. Učitelji diljem zemlje, ali i izvan nje, počeli su stavljati fotografije sebe u kupaćem kostimu ili doljnjem rublju s hashtagom #učiteljisuistoljudi, osuđujući postupke uprave u Omsku.
Nakon velikog pritiska javnosti, Popova je napokon dobila ispriku. Osim toga, ministar obrazovanja našao se s profesoricom rekavši joj kako se može vratiti u školu u kojoj je radila, ali i u neku drugu po svom izboru, piše Russia Beyond.
Još nije poznato što je Popova odlučila, ali je očito podigla na noge mnoge profesore. Evo kako su neki od njih reagirali:
Если вы пропустили, на днях в моем родном Омске учительницу уволили за фото в купальнике. Дело в итоге завершилось хорошо, но я про другое. Почему-то большинство людей вокруг меня до сих пор считают, что учитель – это камертон морали, застёгнутый на все пуговки, который обязан скрывать любые проявления своей телесности и витальности. Знали бы вы, сколько раз я слышала, что мне не подобает носить вот это и то, эта юбка слишком коротка, эти джинсы слишком обтягивают итд. Самый прикол в том, что обычно я слышу это от людей, к школе отношения не имеющих и уж точно не от учеников. Потому что насколько я успела заметить, ученикам очень нравится видеть перед собой человека, а не совесть нации. Человека с руками и ногами и другими частями тела, с горестями и радостями, с увлечениями. И это- правильно, только человек может воспитать другого человека. Короче, #учителятожелюди
#учителятожелюди Я всем открою большой секрет… Оказывается, учителя тоже ЛЮДИ!!! Они так же отдыхают, загорают, ходят в ночные клубы, выпивают, едят чипсы, влюбляются, делают детей…. Каждый имеет право на личную жизнь! Я уверена, что наши подростки-школьники не на столько отмороженные, как многие думают, чтобы вслух обсуждать фото учителей с отдыха. Ну, а за спиной и в узком кругу мы и сами не без греха… все всегда всё и всех обсуждаем.. и тех же учеников в том числе. Давайте будем честными и понимающими! Мы все живём только один раз! Согласна, что учителя должны показывать пример! Но какой пример вы хотите? Пример забитых и несчастных людей, которые боятся глаза поднять? Пример лжи, лицемерия и предательства собственной же жизни? Целиком и полностью поддерживаю акцию #учителятожелюди
Тут оказывается проходит учительский флешмоб #учителятожелюди по моей любимой тематике и совсем без меня, поэтому самое время это исправить) Учительницу из Омска уволили за фотографию в купальнике 🤦🏼♀️ Я считаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь вне стенах школы, и никому до этого не должно быть никакого дела. Выкладываю эту фотографию в белье в знак поддержки, и передаю пламенный привет особо любопытным родителям моих нынешних и бывших учеников ❤️
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