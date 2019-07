U JADRANSKOM MORU VIĐENA NAJČUDNIJA ‘NEMAN’ DOSAD: Nakon morskog psa, kokoši i vepra, ovo je apsolutni vrh!

Budući da je u komentarima istaknuta određena doza skepse i sumnje u autentičnost videa, administrator stranice oštro se opravdao

Ovoga je ljeta sezona kupanja u moru započela burno. Nakon što su kupači uočili morskoga psa u Jadranu, popis neobičnih životinja konstantno se produljuje. Tako su u Jadranskome moru ove godine viđeni i kornjača i zmija i konj i vepar i kokoš i labud…

Koza u moru; je li moguće?

Priču, koju na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca prati četvrtina milijuna redovitih korisnika, zaokružuje možda najbizarnija “neman”, barem zasad. “Koza. Gotovo. Gasimo Internet”, stoji u opisu snimke na kojoj se u moru brčka ovaj nesvakidašnji kupač.

Snimka je odmah postala hit i dobila više od 11 tisuća lajkova. Budući da je u komentarima istaknuta određena doza skepse i sumnje u autentičnost videa, administrator stranice oštro se opravdao.

Nitko ne baca životinje u more!

“Kažu da je snimka otprije par miseci. NISU je bacili u more da je može neko snimit i poslat na stranicu. Isto ka ni morskog pasa, kornjaču, zmiju, kokoš itd. Ako ste zločesti i frustrirani, odj**ite sa stranice. Tj. bacite se u more!”, poručio je admin pa još dodao koju za sve one koji ne vjeruju da su spomenute životinje svojevoljno ušle u more.

“Pitaju nas da je li to neko baca beštije u more da bi posta popularan slanjen slika na stranicu. Je, bacili su morskoga pasa, morsku kornjaču, divljega vepra, zmijurinu i labuda. Kad nemamo šta činit, ulovimo ih negdi i itnemo u more. I konja su nagovorili da uđe do kolina. Kokoš nije sama utekla u more, jerbo je pametna. I kozu su sigurno bacili u 2. misec, jer su znali da ćemo je objavit u 7. misec. Dakle, ako vidite koga da baca neku beštiju u more, slikajte njega pa nam ga pošaljite. Fala!”, objasnio je admin ove satirične Facebook stranice.