U BIH IZBIO NEOBIČAN SKANDAL: Mladenci se još na svadbi posvađali zbog novca, Edin je već idućeg jutra zatražio razvod

Još na samoj svadbi mladenci se posvađali zbog novca dobijenog od gostiju

U susjednoj Bosni i Hercegovini izbio je pomalo neuobičajen skandal, piše Avaz.

Fatalna podjela novca

Naime, na svadbi 23-godišnjeg Edina Huseljića iz Gradačca i njegove novopečene supruge Elde Mujčin iz Odžaka izbila je svađa, i to zbog novca. Slavlje na kojem je bilo 300 gostiju prekinuto je, a mlada je usred noći odjurila kući u Odžak.

Svadba se odvijala bez problema u svadbenom salonu ‘Orhideja’ sve do 23 sata, kada je mlada po starom običaju krenula od gosta do gosta i dijelila svatovima kavu, dok bi joj oni zauzvrat na tacnu stavljali novac. Navodno se skupilo oko 5.500 konvertibilnih maraka. Uskoro se u salonu začula svađa. Svatovima je postalo jasno da nešto nije u redu, no nikome nije ni palo na pamet da je razlog prikupljeni novac.

“Mlada je zahtijevala da sav novac pripadne njoj, jer je ona dijelila kavu. Mladoženja takav prijedlog nije prihvatio, jer je podigao kredit da sredi kuću uoči ženidbe, a osim toga, on je navodno platio i troškove veselja ispred mladine kuće u Odžaku, kao i svadbe u Gradačcu”, tvrdi jedan od gostiju sa svadbe.

Mlada je zatim nazvala svoju majku da dođe po nju, te je oko ponoći otišla doma.

‘Sve su zabilježile kamere’

Članovi obitelji Huseljić šokirani su onime što se dogodilo. I bliži rođak ostavljenog mladoženje isto tvrdi kako je razlog propale svadbe novac.

“Mlada je uzela košaru s novcem i pokušala pobjeći. Međutim, uspjeli smo vratiti novac, a ona je otišla. Njena mama i ona mislile su i to uzeti i odnijeti. Imamo svjedoke za ono što se događalo, a sve su zabilježile i kamere”, rekao je rođak, koji je želio ostati neimenovan. Dodao je i kako se mladi par zabavljao nekoliko mjeseci prije vjenčanja, te da je mladoženja odmah ujutro otišao kod advokata kako bi pokrenuo brakorazvodnu parnicu.

“Moj obraz je čist. Mlad sam i mogu nastaviti sa životom, živ sam, zdrav. Što ja tu više mogu”, rekao je mladoženja, dok s odbjeglom mladom novinari nisu uspjeli stupiti u kontakt.

“Ovo još nisam čuo, a kamoli doživio, da pare s tacne posvađaju mladu i mladoženju, i prije nego što je svadba završena. Pitam se kakva je to današnja ljubav. Pa zar njih dvoje nisu planirali zajednički život, djecu”, izjavio je 78-godišnji stanovnik Gradačca.