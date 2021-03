TVRDE DA IH SVEĆENIK ISCJELJUJE ‘ISPUŠTANJEM VJETROVA’: ‘Nisam došla da netko sjeda na mene, došla sam po molitvu’

Pastva južnoafričkog svećenika tvrdi da mladi pastor ima nedopustive metode blagoslivljanja i iscjeljivanja, no on te optužbe odbacuje: ‘Ja ne prdim, ja iscjeljujem’

Mnogo ljudi, osobito svećenika raznih religija i denominacija, tvrdi kako mogu iscjeljivati – dodirom, čarobnim riječima, neki čak i batinama, no čini se da je jedan južnoafrički svećenik pronašao do sada neiskorištenu nišu ovog vjerskog biznisa. Pastor Christ Penelope iz župe SevenFold Holy Spirit u južnoafričkom selu Siyandani, svoje vjernike iscjeljuje i blagoslivlja svojim vjetrovima, barem tako tvrdi njegova pastva.

Kažu kako svoje božansko djelovanje obavlja dok sjedi na njima ili stoji iznad njih, mnogima to i nije po volji. “Kad dođemo u crkvu, to je zato što nam trebaju molitve, a ne da na nas ispušta vjetrove “, rekao je jedan čovjek za The Daily Sun. “Ono što je pastor radi nije u redu.

“Nisam na to pristala”, rekla je jedna žena. “Trebale su mi molitve a ne vjetrovi“. Svoje tvrdnje potkrjepljuju i fotografijom.

No svećenik tvrdi kako su njegovi postupci pogrešno protumačeni. “Ne prdim na ljude – ja ih iscjeljujem”, rekao je. “Ljudi govore sve te stvari nisu istina. Oni čuju stvari i vjeruju im.”, kaže ovaj glasnik vjere.

Ostali župnici i vjerski vođe od tada osuđuju njegove neobične metode. “Ovo je pogrešno. Bog nigdje ne kaže da se sjedi na ljudima i oni će biti izliječeni”, rekao je pastor Jacob Sibiya. “Pastori bi trebali prakticirati ono što je u Bibliji, a ne ono što oni misle da je unutra.”