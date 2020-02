TURISTI IZ AZIJE STVORILI PANIKU U ŠIBENIKU PA POVUKLI OČAJNIČKI POTEZ: Evo kako uvjeravaju ljude da nisu zarazni

Dvojica turista iz Tajvana očito su osjetili strah koji posljednjih dana vlada u Hrvatskoj

U jeku globalne panike koju je stvorio strelovit proboj opasnoga koronavirusa iz Kine, mnogima nije ugodno susresti se na cesti s azijatima. Ali, nije ni njima ugodno nositi se s uplašenim pogledima unezvjerenih prolaznika koji od njih bježe kao da imaju kugu ili, u ovom slučaju, koronavirus.

Dvojica turista iz Tajvana očito su osjetili strah koji posljednjih dana vlada u Hrvatskoj, a budući da su se našli u Dalmaciji, osjetili su potrebu našim ljudima dati do znanja kako se njih ne trebaju bojati jer… “Nismo iz Kine” – natpis je s kojim su se slikali turisti danas pokraj jednoga bankomata u Šibeniku.

U Zadru su već bježali od njih

Iako su Tajvanci zapravo odmetnuti Kinezi čija je otok/država tek djelomično priznata i to upravo pod nazivom Republika Kina, ne vole da ih se naziva Kinezima. U ovom slučaju to su i dodatno naglasili, kako domaćini ne bi pomislili da su uz to još i kliconoše. Tako su naši današnji gosti postali predmet zafrkancije, iako njima samima do zafrkancije uopće nije.

“Reka je momak šta nosi natpis da je to napravija jer su jučer dica u Zadru bižala od njega pa se tija osigurat. Iša je kraj mene prvi u grupi i nosija natpis. Ljudi su se smijali i slikavali ga. Al’ najsmišnije je bilo kad je žena kraj sv. Barbare prošla i stavila kaput priko usta i nosa i prošla kraj njih. Uglavnom, svi su se smijali, pa na kraju vođenje nije bilo ni bitno. Ali i oni su me pitali ‘oće li po Hrvatskoj sresti grupe iz Kine jer se i oni boje. I čim su izašli iz busa, žena na kolodvoru šta radi u WC-u me pitala jesu oni iz Kine? Ja rekla – Tajvan, pratiteljica njihova razumila i njima ispričavala, oni umrli od smija. I pitali su me kako se kaže na hrvatskom “Not from China”, ja rekla momku s natpisom, ali kako on izgovara, zvuči kao: ‘Mi smo iz Hrvatske’ pa sam mu rekla da ipak to ne izgovara nego da pokazuje natpis. Uglavnom, zabavna grupa”, ispričala je za Morski HR turistička vodičica Ana Ninić, koja je i sama svjedočila događaju.

Hrvati su ipak skeptični

Simpatičan dvojac s fotografije objavljene na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca u komentarima je izazvao simpatije i suosjećanje, ali, naravno, i pregršt duhovitih dosjetaka. “Ljudi se snalaze kako znaju”, našalio se administrator popularne stranice.

“A jadni ovi Koreanci. Kad su nama svi isti. Ja sam ih počela dobro razlikovati zahvaljujuči koronavirusu”, “ma ‘ko će im virovat”, “nisu iz Kine, jok sa Hvara su, hahahaha”, samo su neki od komentara ispod fotografije, koja je u samo tri sata prikupila oko 4000 lajkova te je podijeljena stotinjak puta.