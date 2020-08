TURIST POLUDIO KADA JE VIDIO KAKVU JE SALATU DOBIO ZA ŠEST EURA: Cijeli dan planinario i samo se htio najesti; ‘Ti si opljačkan!’

Sve što je htio nakon planinarenja je zasitan obrok pa nije mogao vjerovati što je dobio za salatu

Nakon dugog dana na odmoru vjerojatno ćete biti jako gladni, posebno ako ste bili aktivni kao ovaj turist.

Naime, on je poslije cjelodnevnog planinarenja sjeo u restoran na njemačkom otoku Amrum koji se nalazi u Sjevernom moru. Naručio je obilan obrok, a iznenadio se kada je za salatu dobio samo izrezanu rajčicu i luk.

“Nakon planinarenja ovo je salata koju sam dobio za šest eura”, napisao je na Redditu i priložio fotku salate.

Njegova je objava ubrzo postala viralna i većina se slaže da je ‘opljačkan’.

“Ovo jedva vrijedi euro”, “To nije salata, nego bacanje stvari na tanjur”, “Može se napraviti i pristojna salata s rajčicom i lukom, no to bi zahtijevalo trud”, “Nadam se da su to neke božanstvene rajčice”, pisali su u komentarima.