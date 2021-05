TRUMP POKRENUO SVOJU DRUŠTVENU MREŽU! Dobio trajni izgon s Facebooka i Instagrama pa uzvratio platformom zanimljiva naziva

Njegove objave, koje uključuju svaku izjavu koju je dao od napuštanja Bijele kuće 30. siječnja, mogu se dijeliti na Twitteru i Facebooku

Donald Trump (74) pokrenuo je novu komunikacijsku platformu nakon što je dobio trajni izgon s Facebooka, Twittera i Instagrama. Bivšem predsjedniku Sjedinjenih Država zabranjen je niz istaknutih kanala na društvenim mrežama nakon optužbi da je poticao nerede na Kapitolu, a zatim javno odobravao gomilu svojih pristaša odgovornih za nasilnu pobunu.

Trump je u utorak, 4. svibnja, pokrenuo novu mrežnu stranicu u stilu bloga nazvanu From The Desk of Donald J. Trump, pokušavajući zaobići sve zabrane s kojim se osobno susreo na društvenim mrežama, piše Global News.

BREAKING: Donald Trump launches “From The Desk of Donald J. Trump” pic.twitter.com/tMfGBPc5lx — Benny (@bennyjohnson) May 4, 2021

Njegove objave, koje uključuju svaku izjavu koju je dao od napuštanja Bijele kuće 30. siječnja, također se mogu dijeliti na Twitteru i Facebooku, u pokušaju da svojim sljedbenicima pruži priliku da sami šire njegovu političku retoriku.

Zasad se ne može komentirati

Međutim, trenutno ne postoji način da korisnici ovoga web mjesta komentiraju ili reagiraju na Trumpove objave. Ponudivši komentar o novoj mreži kontroverznog biznismena, Trumpov glasnogovornik Jason Miller na Twitteru je objavio sljedeće:

“Mrežna stranica predsjednika Trumpa sjajan je resurs za pronalaženje njegovih najnovijih izjava i istaknutih događaja iz njegova prvog mandata, ali ovo nije nova platforma za društvene medije. U vrlo skoroj budućnosti imat ćemo dodatne informacije o tome.”

Ovo je došlo istoga tjedna kada je Facebookov nadzorni odbor donio odluku da se pridržava Trumpove zabrane pristupa Facebooku i Instagramu, iako će to biti podvrgnuto preispitivanju za šest mjeseci.

NEW: @OversightBoard upholds Facebook's decision to suspend the former president, but leaves the door open…https://t.co/OQf15kqxLr pic.twitter.com/2rikYfuSnf — Matt Largey (@mattlargey) May 5, 2021

Facebook prekršio vlastita pravila?

Prema pisanju BBC Newsa, odbor je također utvrdio da je Facebook prekršio vlastita pravila namećući Trumpu neograničenu suspenziju, nešto što nije opisano u politikama sadržaja ovoga diva društvenih medija.

The Board has upheld Facebook’s decision on January 7 to suspend then-President Trump from Facebook and Instagram. Trump’s posts during the Capitol riot severely violated Facebook’s rules and encouraged and legitimized violence. https://t.co/veRvWpeyCi — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

“Pozivamo Facebook da osigura da, ako šef države ili visoki vladin dužnosnik opetovano objavljuje poruke koje predstavljaju opasnost od štete prema međunarodnim normama o ljudskim pravima, tvrtka ili suspendira račun na određeno vrijeme ili ga izbriše”, napisao je na Twitteru glasnogovornik odbora.

The Board also found Facebook violated its own rules by imposing a suspension that was ‘indefinite.’ This penalty is not described in Facebook’s content policies. It has no clear criteria and gives Facebook total discretion on when to impose or lift it. — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg ranije je objavio da je Trumpu “na neodređeno vrijeme” zabranjen pristup Facebooku u izjavi objavljenoj 7. siječnja 2021. U objavi na Facebooku Zuckerberg je napisao kako vjeruje da je Trump namjeravao iskoristiti svoje preostalo vrijeme na funkciji da “potkopa mirnu i zakonitu tranziciju vlasti” na Joea Bidena.