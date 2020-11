TRUMP DOŽIVIO URNEBESNI ‘MAKEOVER’: Ajoj, kako će reagirati kad vidi svoju novu voštanu figuru u slavnom muzeju?

Nakon što je berlinski muzej Madame Tussauds prije nekoliko dana simbolično uklonio voštanu figuru Donalda Trumpa iz svojeg postava, londonski Madame Tussauds je njegovu figuru odjenuo u običnog golfera nakon izbora Joea Bidena novim predsjednikom Sjedinjenih Država.

Donald Trump's Madame Tussauds wax figure is transformed into a golfer after Joe Biden wins US election https://t.co/Ntu1VQ4mRv

Uprava muzeja je predsjednika u odlasku preodjenula iz njegova tipičnog modrog blejzera i crvene kravate u golf košulju boje lavande i prugaste hlače uparene s crvenom bejzbolskom kapom. Da bi još snažnije istaknula njegov odlazak iz Bijele kuće, muzejska ga je uprava postavila pokraj velike torbe s palicama za golf.

Trump je tijekom vikenda, dok su se u nekim saveznim državama dugotrajno i u napetosti prebrojavali glasovi, a američki mediji prognozirali pobjedu njegova protivnika na predsjedničkim izborima 2020., dvaput primijećen na golf terenima.

President Donald Trump's wax figure at Madame Tussauds in London has been transformed into a golfer after Joe Biden won the US election. pic.twitter.com/t4auahvulE

