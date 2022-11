Tia je počela eksperimentirati na internetu nakon što je dobila dvoje djece. U to vrijeme radila je u administraciji i odbijala je nositi izazovnu odjeću jer se bojala da joj tijelo više nije privlačno. "Nisam počela na OnlyFansu, isprva je to bio Reddit, a to je uglavnom bilo za stjecanje samopouzdanja jer sam ga izgubila nakon što sam rodila djecu. Mnogi su me pitali imam li OnlyFans. Tada sam shvatila da mnogo ljudi zapravo privlači moje tijelo i samopouzdanje mi je raslo. Kad bih izašla vani, prije sam stalno bila o trenirkama, sada nosim lijepe haljine i skunje ili nešto oskudno i odlično se osjećam", istaknula je.