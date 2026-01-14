Tražili smo vas da nam šaljete svoje najčudnije tetovaže: Ove su baš nevjerojatne
Tetovaže su odavno prestale biti samo znak pobune ili pripadnosti određenoj subkulturi. Danas su one platno za osobno izražavanje, umjetnička djela koja nosimo na koži i trajni podsjetnici na važne trenutke, ljude ili uvjerenja. Ipak, put od ideje do realizacije ponekad krene u neočekivanom smjeru, a ono što je trebalo biti remek-djelo pretvori se u izvor smijeha, čuđenja ili, u najgorem slučaju, doživotnog žaljenja.
Svijet je prepun primjera tetovaža koje su, bilo zbog loše izvedbe, nesporazuma ili jednostavno bizarne ideje, postale viralni hitovi. I dok neke pričaju priču o trenutku nepromišljenosti, druge svjedoče o nevjerojatnim pogreškama tattoo majstora.
Pozvali smo čitatelje da s nama podijele fotografije svojih najneobičnijih tetovaža, a među brojnim pristiglim radovima odabrali smo 20 onih koje su nas najviše iznenadile.