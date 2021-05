Preko nekih stvari jednostavno ne možeš prijeći, a ovi su ljudi živući primjeri da je za prekid dovoljna jedna iritantna navika onog drugog

Ovoga tjedna netko je na Redditu postavio pitanje na koje su, kako se ispostavilo, mnogi imali potrebu odgovoriti. “Koji je bio najjadniji razlog zbog kojega ste odbili hodati s nekim?”, glasilo je pitanje, koje je postalo viralno. Prenosimo neke od najboljih odgovora s BuzzFeeda.

1. “Imao sam ženu s kojom sam koketirao i ona mi je rekla da ne može hodati sa mnom jer nisam imao taj prvi brak. Budući da nikad nisam bio u braku, nije željela biti moj prvi razvod.”

2. “Moja je mama prestala izlaziti s tipom jer je otkopčavao i zakopčavao čičak na cipelama tijekom cijeloga filma u kinu.”

3. “Završio sam stvari kada sam otkrio da ona misli kako su limuni samo nezrele naranče.”

4. “Svaki put kad bih je dodirnuo, namirisao bih jaja. Držimo se za ruke? Jaja. Zagrlim je? Moja košulja bi mirisala na jaja. Najčudnije je bilo to što ona sama uopće nije tako mirisala. Kada sam je nogirao, miris jaja je iščeznuo.”

5. “Prestao sam se viđati s djevojkom jer je bila silno impresionirana konceptom PowerPointa, a zatim me pitala koja je zgrada na slici u indijskom restoranu u kojem smo bili. To je bio Taj Mahal. Zamolila me da ponovim ime. Prvi je put čula za Taj Mahal.”

6. “Zvao se Mario i bio je vodoinstalater. Jednostavno nisam mogla.”

7. “Pitao me nešto svaki put kada bih zagrizla hranu, a zatim bi krenuo prema meni dok sam završavala sa žvakanjem. Naš spoj je trajao tako sat vremena. Imao je natprirodan osjećaj za loš tajming.”

8. “Pitala me jesam li breakdancer dok smo koketirali, kao da je to bilo nešto čemu se nadala.”

9. “Njegova kosa bila je ljepša od moje.”

10. “Sve je išlo sjajno. Mislio sam da je nevjerojatna djevojka i viđali smo se dva mjeseca. Prvi put sam otišao do njezine kuće i bilo je pomalo neuredno, ali okej. Tada sam otišao u kupaonicu i pogledao u WC školjku… Mislim da nikada nije očistila dno školjke s obzirom na to koliko je bilo odvratno. Od tada, jedino o čemu sam mogao razmišljati kada sam razgovarao ili bio s njom bila je ona odvratna WC školjka. ”

11. “Pokušao je ponavljati za mnom ono što sam ja govorila… Istodobno kad i ja. Počeo je to mrmljati, a zatim polako uključivati sve više i više glasa. Prestala bih razgovarati i započela ponovno… I cijelo me vrijeme oponašao.”

12.”Otprilike tri tjedna otkad smo započeli vezu, skuhala sam večeru. To je bilo prvi put da smo večeru jeli kod kuće kao spoj. Njegovi zvukovi žvakanja doveli su me pred zid, a ja sam ga nogirala nedugo nakon toga.”

13. “Bio je grozan u igri trivije koju smo igrali. Mislim, stvarno loš, kao da je to bio njegov prvi dan na Zemlji, a izvanzemaljci ga nisu dovoljno obavijestili o tome što može očekivati.”

14. “Svaka riječ u svakoj poruci koju mi je poslao, bila je napisana velikim slovima. Vjerujte mi, postalo je NEPODNOŠLJIVO.”

15. “Inzistirala je na formalnosti na razini razgovora za posao kad god bismo razgovarali. Prvi put kad sam je pozvao k sebi doma prošlo je ovako:

Ja: Pa, želiš li da se družimo kod mene?

Ona: Je li ovo poziv na seks?

Ja: Da… Je…

Ona: Molim te, pitaj me to ponovno, ali ispravno.”