‘TO JE NAŠA PROKLETA MAČKA!’: Muškarac se šokirao tajnim životom ljubimca nakon što je pogledao oglas kuću

Jednom kad se znak “Na prodaju” pojavi ispred susjedove kuće, gotovo je nemoguće odoljeti iskušenju da potražite oglas na internetu. Ne samo da možete vidjeti kako izgledaju domovi susjeda u ulici, već dobivate uvid u živote ljudi kojima ste se godinama pristojno smješkali.

No, jedan je muškarac iz Suttona u Velikoj Britaniji ostao zapanjen nakon što je potražio oglas susjednog imanja na stranici britanske tvrtke za promet nekretninama Zoopla i ustanovio da je drugi član njegova kućanstva već itekako upoznat s rasporedom susjedova doma.

Korisnik Twittera @Generoom nasmijao je ljude kada je objavio snimku zaslona jedne od fotografija iskorištene za oglas prodaje uz kratak komentar: “Susjedi su upravo stavili kuću na prodaju. Nisam mogao odoljeti da je ne provjerim na Zoopli. To je naše prokleta mačka”.

Na slici se može vidjeti jednokrevetna spavaća soba s mačkom koja se ispružila na ljubičastoj posteljini. S obzirom na to da mačka nije bila izbačena iz kuće radi fotografiranja, za pretpostaviti je da posjeti ne baš tako odanog ljubimca drugom domu nisu bila rijetka pojava.

Objava je za samo nekoliko sati prikupila više od 35.000 lajkova, dok su drugi vlasnici mačaka i vlasnici prisilno udomljenh mačaka podijelili vlastite slične priče, javlja Mirror.

The neighbours just put the house up for sale. Couldn't resist checking it out on Zoopla.

That's our bloody cat. pic.twitter.com/w4YnxNZOLq

— Michael Hubank (@generoom) March 28, 2021