TKO SE NE PREPOZNA, NIJE S OVOG SVIJETA: Ljudi tračaju svoje partnere i nasmijavaju internet – ‘Toliko smo dugo u braku…’

Tragikomične situacije koje su poznate svima onima koji žive u braku (ili mraku)

Mnogi se parovi slažu da su za uspješan brak ili vezu potrebni humor i sposobnost obaju partnera da se nasmiju na mane onoga drugog. Na Twitteru se pokrenula duhovita rasprava parova i supružnika, koji su pošteno istračali svoje bolje ili – u ovom slučaju – lošije polovice.

Budi spontaniji… Ili možda ipak predvidiv

Times I’ve seen my husband cry: 1. Our wedding

2. The birth of our children

3. The time I mowed the grass too short — Jessie (@mommajessiec) May 15, 2020

“Koliko je puta moj muž plakao: 1. na našem vjenčanju; 2. kad su nam se rodila djeca; 3. kad sam prekratko pokosila travu”, napisala je jedna korisnica i potaknula ostale da se izjadaju na sličan način.

My wife managed to open a jar of pickles herself and I am now nonessential. — Dude-Bro Dad (@thedadvocate01) May 6, 2020

“Moja je žena sama otvorila staklenku krastavaca i ja joj više ne trebam”, zaključio je jedan zabrinuti suprug.

Marriage is mostly about knowing which hand towels you can use and which ones are for the better people who visit your wife's home. — Troy Johnson (@_troyjohnson) May 28, 2015

“Poanta je braka u tome da znaš koje kuhinjske krpe smiješ upotrijebiti, a koje su za ‘bolje ljude’ koji tvojoj ženi dođu u posjet”, nadovezao se drugi.

I need you to be spontaneous. Be predictable. I need intimacy. Give me my space. Load the dishwasher. Not like that. -marriage — Blu (@TwoSapphiresBlu) November 3, 2016

“Brak: ‘Htjela bih da si spontaniji’, ‘Budi predvidiv’, ‘Treba mi bliskost’, ‘Daj mi prostora’, ‘Isprazni perilicu’, Ne tako!'”, slikovito je objasnila još jedna tviterašica cijelu poantu suživota sa supružnikom.

My husband just said, "Okey dokey, Artichokey," and now I'm wondering if anyone can recommend a good divorce lawyer. — 🎭ᑌᖇᔕᑌᒪᗩ🎭 (@3sunzzz) May 9, 2020

“Muž mi se upravo obratio sa: ‘Oki Doki artičoki!’ Pitam se zna li tko kakvog dobrog odvjetnika za razvod”, našalila se druga.

Dvostruka mjerila dok ono drugo spava

Wife: [still sleeping]

Me: [tiptoes around in socks, whispers, uses headphones for TV] Me: [still sleeping]

Wife: [runs vacuum cleaner, starts learning how to tap dance] — Rodney Lacroix (@RodLacroix) May 6, 2020

“Dok moja žena spava, ja se šuljam u čarapama, šapćem, imam slušalice dok gledam TV… Kada ja spavam, ona usisava, pleše step…”, požalio se očajni usprug.

The Mrs and I have been married so long she can finish my sentences.

She also starts most of them and supplies the middle parts too. — The Alex Nevil (@TheAlexNevil) April 12, 2016

“Moja gospođa i ja smo toliko dugo u braku da ona završava moje rečenice. A nekad ih i započne i umetne riječi u sredini”, napisao je još jedan tviteraš.

"No means no," I remind my wife, as she eyes the pimple on my shoulder. — The Dad Briefs™ (@SladeWentworth) January 3, 2020

“‘Ne znači ne!’, moram podsjećati svoju ženu dok se fokusira na prišt na mojim leđima”, komentirao je drugi.

When I awoke from the car accident in a full bodycast, my wife was right at my bedside to let me know that childbirth is still more painful. — Kent Graham (@KentWGraham) May 24, 2015

“Kada sam se nakon automobilske nesreće probudio sav polomljen, žena je bila uz mene i stalno me podsjećala na to da je porod puno bolniji”, otkrio je treći.

Me: Oh, I’m sorry. Is the sacrifice I made for 9 months not enough? Sharing my body and nourishing a child twice didn’t prove my level of unselfishness? Why must I constantly give and give and- Husband: JUST LEAVE THE LAST TWO WAFFLES FOR THE KIDS YOU’VE ALREADY HAD 8 — Arianna Bradford (@TheNYAMProject) May 21, 2020

“Ja: ‘Zar devet mjeseci žrtvovanja nije bilo dovoljno? To što sam dijelila svoje tijelo, pazila ih i othranila, to nije pokazalo moju nesebičnost? Zašto ja stalno moram samo davati i…?’; Muž: ‘Samo te tražim da ostaviš vafli i za djecu, ti si ih već pojela osam!'”, zaključila je temu tviterašica.