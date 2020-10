Tviteraši su podijelili neke urnebesne posljedice starenja u kojima će se mnogi prepoznati

Koliko god to bilo teško, najbolje je prihvatiti činjenicu da ste ostarjeli i da dolaze neke nove generacije čije interese nećete baš shvaćati. Sve je to u redu jer je to prirodni poredak kroz koji će svi kad tad proći.

Na Twitteru je nedavno pokrenut hashtag “SideEffectsOfGettingOld koji ekipa koristi kako bi otkrili kakve su ‘nuspojave’ starenja uočili kod sebe. Donosimo vam nekoliko najboljih.

“Leđa te bole od spavanja.”

“Kad izađem na piće, osjećam se kao da se oporavljam od manje operacije.”

Going out for drinks now results in the same recovery time as minor surgery. #SideEffectsOfGettingOld pic.twitter.com/Px5PjvDsrS — ✖️H U D S O N ✖️ (@danielhudsonll) October 18, 2020

“Postaneš nevidljiv mladima.”

“Više volim sebe, a manje druge.”

I like myself more and other people less. #SideEffectsOfGettingOld pic.twitter.com/ehB3KU7vWG — Caroline B. At Home (@CarolineWissing) October 18, 2020

“Sve te živcira.”

“Koljena i zglobovi zvuče kao da pucaju.”

#SideEffectsOfGettingOld

Your knees and ankles sound like a box of rice krispies pic.twitter.com/YdVau5Vgrm — Beer Man (Mr Rucker) (@cleaningtowels) October 18, 2020

“Kazne iz djetinjstva postaju ciljevi.”

#SideEffectsOfGettingOld

Your child hood punishment become your adult goals pic.twitter.com/0WoyUiajFW — James Gillian (@jamesgillian01) October 18, 2020

“Sve što kupiš je zbog udobnosti, a ne taštine.”

Everything you buy is about comfort not vanity anymore #SideEffectsOfGettingOld — Marieport (@Mumra43) October 18, 2020

“Ničega se ne možeš sjetiti.”

“Postaneš alergičan na modernu glazbu.”

“Poznavanje slenga značajno opadne.”

#SideEffectsOfGettingOld knowledge of slang drops a bit pic.twitter.com/EbLNBBgLK1 — ⚔🏰 Born On Nars🏰 ⚔ (@agriegelis1975) October 18, 2020

“Moram baš dosta skrolati dok nađem svoju godinu rođenja.”

The absolute worst #SideEffectsOfGettingOld is scrolling forever to select my birth year — Pawn Aja (@pawananeja123) October 18, 2020

“Ne mogu biti jedini koji ne vidi rok trajanja na jogurtu. Moram ga fotkati mobitelom pa zumirati.”