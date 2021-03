TIP SE ODLUČIO NA RADIKALAN POTEZ KAKO BI SPASIO OMILJENI RESTORAN: 24 sata se namakao u umaku od graha

Restoran je otvoren 1967. na sjeverozapadu Los Angelesa, a prijeti mu zatvaranje zbog pandemije koronavirusa

Kad se vaš omiljeni meksički restoran bori za opstanak što drugo možete nego sjediti ispred njega u bazenu punom umaka od graha 24 sata kako biste privukli goste?

Kaskader Hunter Ray Barker na to se odlučio, odjenuo je majicu i masku s logom restorana Los Toros koji prikazuje tri bika te je tetovirao sliku bika na ruku tijekom maratonskog namakanja.

“Imamo jedinstvenu priliku zgrabiti bika za rogove i poduprijeti lokalno poduzetništvo na veliki, eksplozivni način, pa zašto ne?”, kazao je Barker, po horoskopu bik, koji je u taj restoran odlazio često na obiteljske proslave.

Njegova je ideja zapanjila vlasnika restorana Nicolasa Montana. Restoran je otvoren 1967. u Chatsworthu na sjeverozapadu Los Angelesa.

“Rekao sam: ‘Jeste li sigurni? Sigurno to želite učiniti?'”, prenio je Montano. Uslijedio je odgovor: “Da, mislim da će to biti zabavno i to je nešto čime ću pomoći poduzetništvu”.

Barker je planirao ne napuštati bazen ni zbog prirodnih potreba, a priznao je da taj dio ideje nije baš najbolje osmislio. Problem je djelomično riješen uz pomoć cijevi pričvršćene na tijelo. “Vidjet ćemo kako”, odgovorio je na pitanje što će kad ga stisne potreba.

Njegova potpora restoranu pogođenom pandemijom impresionirala je prolaznike i goste restorana Los Toros.

Gost Rick Brantley kazao je kako je to što Barker sjedi u bazenu 24 sata totalno ludo, da on to sam ne bi učinio, no podupire potez ako će pomoći Los Torosu i zajednici.