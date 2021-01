TIP SE NAPIO ZA BADNJAK I PROMIJENIO IME, PAZITE U KOJE: ‘Nisam bio svjestan što sam napravio dok nisam u pošti pronašao omotnicu’

Thomas Dodd, 30-godišnjak iz Engleske, promijenio je ime u Celine Dion nakon što se za Badnjak napio.

Veliki fan kanadske pjevačice popio je koju čašicu vina previše dok je gledao njezin koncert na YouTubeu, zbog čega mu je na pamet pala ta nevjerojatna ideja.

Preko aplikacije je promijenio ime u Celine Dion, što ga je koštalo 89 funti, odnosno oko 750 kuna.

“Opsjednut sam njome, uvijek sam bio. Iskreno se ne sjećam da sam to napravio. Sjećam se koncerta i sjećam se da sam malo popio”, objasnio je mladić. Nekoliko dana kasnije, kada se vraćao kući s posla na pragu je pronašao omotnicu s dokumentima.

Tier 4 is the least of my worries – I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020