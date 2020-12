Jedno je sigurno, mladić zna kako privući pažnju djevojaka, no jesu li ‘svajpale’ ulijevo ili udesno?

Opis profila na Tinderu mnogima zadaje muke. Originalnost i humor uvijek se cijene, ali samo rijetki pritom ne ispadnu ljigavi.

Jedan 26-godišnjak pokazao je svima kako se to radi, a screenshot njegovog profila širi se društvenim mrežama.

“Istina i laž. Imam mali penis i nikad nisam bio u Francuskoj”, napisao je Alex uz fotku na kojoj pozira u Parizu, dok je iza njega Eiffelov toranj.

Iz toga se da zaključiti kako je bio u Francuskoj pa (valjda) nema mali penis.

No, kao i uvijek, ekipa na Redditu počela se sprdati s Alexom, a mnogi nisu znali što da misle o njegovoj šali.

“Jesam ja jedina koja je trebala dobro promisliti?”, “Dopustila bih mu da radi sa mnom što god želi”, “Možda je ovo Photoshop?”, “Nadam se da ti ne smeta, ali ukrast ću ti opis i staviti ga na svoj profil”, samo su neki od komentara.