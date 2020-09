TIP IZ KOPRIVNICE POČINIO PREKRŠAJ TEŽAK 10.000 KUNA, A OPRAVDANJE MU JE HIT: ‘Žena mi je trudna, jede joj se pizza’

Iako je sud bio bez milosti, mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako točno znaju o čemu mladić govori te da bi mu sve oprostili

Koprivnički sud kaznio je jednog 29-godišnjaka s 10.000 kuna kazne jer je zaustavljen u Starčevićevoj ulici u Koprivnici dok je bio pod zabranom upravljanja vozilima B kategorije, piše Podravski.hr.

Policija ga je zaustavila 29. prosinca prošle godine, a zabrana mu je trajala do travnja ove godine.

Okrivljeni vozač priznao je prekršaj, no rekao je kako nije znao da se radi o težem prekršaju i da će dobiti toliku kaznu pa se pokušao opravdati trudnom suprugom i njenim porivima.

“Bila je to vrlo kratka relacija jer nije bilo druge osobe koja je mogla upravljati predmetnim vozilom. Moja izvanbračna supruga je u to vrijeme bila u visokom stupnju trudnoće, te je bila nervozna zbog gladi koju je osjećala pa su otišli do obližnje pizzerije”, rekao je vozač.

Iako je obećao kako više neće činiti slične prekršaje, sud je bio bez milosti pa je mladić dobio dodatnu kaznu – još dva mjeseca zabrane vožnje, piše Podravski.

S druge strane, na društvenim mrežama mnogi su komentirali kako točno znaju kroz što je vozač prolazio i da bi mu zato oprostili prekršaj.