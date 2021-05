TERMIN SAMO ŠTO NIJE, A ONA UDARA PO UTEZIMA OD 140 KG! Janju Milutinović ljudi preklinju da stane, strahuju da će izgubiti bebu

Milutinović je prije neki dan snimila video kako u osmome mjesecu trudnoće diže utege teške više od 140 kilograma

Janja Milutinović (34), trenerica fitnessa s više od 16 godina iskustva, Šveđanka srpskih korijena koja danas živi u New Yorku, digla je veliku prašinu jer još uvijek trenira u teretani unatoč tome što će praktički roditi za koji dan. Naime, nosi sina, a termin joj je predviđen u lipnju.

Vježba s utezima teškim 140 kilograma

Milutinović je prije neki dan snimila video kako u osmome mjesecu trudnoće diže utege teške više od 140 kilograma, te je izazvala žestoke reakcije na svom profilu na Instagramu, u prvome redu onih ljudi koji strahuju da će izgubiti bebu.

Njezina priča završila je i na brojnim televizijskim postajama, međutim liječnica Lisa Masterson nije bila precizna pri svom odgovoru je li to što Milutinović radi opasno. Kazala je tek toliko da to ne mora nužno završiti loše ako je tijelo naviknuto na toliko opterećenje pri vježbi.

Bilo kako bilo, da Milutinović nema namjeru odustati sve do odlaska u rađaonicu, potvrdila je prije nekoliko dana kada je na profilu napisala da joj ne pada na pamet slušati druge, a podršku joj pruža i njezin suprug Martinez, njujorški policajac, koji također vježba uz nju.

Nema namjeru odustati sve do poroda

“Zamislite kada bih dopustila tuđim mišljenjima da utišaju moj glas. Kada ne bih imala hrabrosti slijediti vlastito srce, znanje i intuiciju.

Zamislite da živim svoj život onako kako bi to drugi željeli i da dopustim da me takvi komentari slome. Da drugi diktiraju moje odluke kako da živim zdrav život za sebe i svoje nerođeno dijete. Neće se dogoditi, niti jedan od takvih komentara me neće zaustaviti”, napisala je Milutinović.

Novi video je objavila u subotu, kada je utege vezane lancem smjestila podno nerođene bebe.