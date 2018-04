TEORETIČARI ZAVJERA NE ODUSTAJU: ‘NASA nikad nije sletjela na Mjesec, a ovo je dokaz’

Teoretičari zavjera imaju novu teoriju – nakon analize fotografija snimljenih tijekom misije Apollo 16 opet su zaključili kako je NASA lažirala slijetanje na Mjesec.

YouTube kanal UFOmania – The truth is out there, postavio je video na kojem je prikazana uvećana slika američkog astronauta Johna Younga kako sakuplja uzorke s površine Mjeseca, piše Mirror.

Iza astronauta ‘cijela logistika’

Ovaj kanal redovito objavljuje video snimke za koje tvrde da dokazuju aktivnosti vanzemaljaca, i već je ranije tvrdio kako su misije Apollo (letovi na Mjesec) bile lažirane.

Najnoviji video, pod naslovom ‘Na fotografiji Apolla otkrivena lunarna baza’, u tri je dana na YouTubeu prikupio gotovo 40.000 pregleda. U videu se tvrdi da fotografija u pozadini prikazuje “svemirski brod i dodatno osoblje na Mjesecu”, što bi trebalo dodatno potvrditi teorije kako je cijelo NASA-ino slijetanje na Mjesec bilo lažirano.



Neki od gledatelja su izgleda uvjereni dokazima iz videa. Tako je jedan napisao, “To je zato što SAD nikada ni nisu otišle na Mjesec.” “Većina fotografija slijetanja na Mjesec snimljeno je na Zemlji”, rekao je drugi. “Slijetanja na Mjesec su lažna”, napisala je treća osoba.

Desetljećima letio u svemir

Fotografija, originalno objavljena na NASA-inoj stranici, snimljena je 23. travnja 1972. i prikazuje zapovjednika Johna Younga kako sakuplja uzorke mjesečeve površine u blizini kratera North Ray tijekom trećeg izlaska iz lunarnog modula. Fotografiju je snimio Charles Duke Jr., pilot modula. Na NASA-inoj se stranici navodi kako fotografija prikazuje “lunarno vozilo parkirano na polju velikih kamenih gromada u pozadini”.

Apollo 16 bio je deseta misija s posadom američkog svemirskog programa Apollo i peta koja je sletjela na Mjesec. Posada, John Young, Charles Duke Jr. i Ken Mattingly, lansirana je iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi 16. travnja 1972., a misija je ukupno trajala 11 dana, jedan sat i 51 minutu.

Young, deveti čovjek koji je hodao po površini Mjeseca, preminuo je ovog siječnja u dobi od 87 godina. Bio je jedan od najuspješnijih astronauta u povijesti američkog svemirskog programa, te je dva puta letio u svemir tijekom 60-tih u sklopu programa Gemini, dva puta u sklopu lunarnih misija Apollo, te dva puta na svace shuttleovima u 80-tima-. Umirovljen je 2004. nakon 42 godine provedene u svemirskom programu.