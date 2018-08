TEORETIČAR ZAVJERE: ‘Ove snimke s Marsa otkrivaju građevinu koja bi mogla dokazati postojanje života na tom planetu’

Snimke visoke rezolucije s Marsa otkrile su građevinu koja bi mogla dokazati postojanje života na Marsu.

Je li ovo fotografija baze na Marsu koja bi napokon mogla otkriti postojanje naprednog života na Crvenom planetu? Vjerojatno ne. No to nije zaustavilo oštrookog Scotta C. Waringa sa stranice UFO Sightings Daily da podijeli sliku, piše Mirror.

On tvrdi kako je ovo jasan dokaz da su Marsovci živi i zdravi, kao i da se bave građevinom. Ili da barem jesu, jednom kada je ova ‘baza’ izgrađena.

Holivudska vila ili jazbina zlikovca

Samu fotografiju podijelio je Neville Thompson na Gigapanu još 2015. godine, no Waring je primjetio ‘bazu’ tek prošlog tjedna. Sama fotografija pokazuje neravne rubove jedne doline na Crvenom planetu. Navodna baza koja ima “ogromne crne prozore” izgrađena je tako da visi iznad gornjeg ruba litice, poput holivudske vile ili jazbine zlikovca iz filmova o Jamesu bondu.

Ova navodna vanzemaljska građevina mogla bi, jasno, biti obična igra svjetla i sjene na prirodnim formacijama stijena. No unatoč toj dosadnoj primjedbi, izvor naglašava kako je “ovo vrsta dokaza koji bi se mogli koristiti na sudu kako bi se NASA prisilila da otkrije istinu o postojanju vanzemaljaca u našem solarnom sustavu.”

NASA još nije odgovorila na ove navode.