TELESKOP KOJIM BI KONTAKTIRALI IZVANZEMALJCE NIJE DOBRA IDEJA? Poznati znanstvenik upozorio – ‘to će nas uništiti’

Dok jedan dio znanstvene zajednice žudi za time da ostvarimo ‘prvi kontakt’, drugi dio smatra kako je to zapravo jako loša ideja

Znanstvenici imaju ambiciozan plan kako da kontaktiraju izvanzemaljce te im signaliziraju da postoji život na Zemlji. Svakodnevni razvoj tehnologije omogućava nam ne samo da vidimo dalje nego ikad prije već i da tamo pošaljemo signal koji bi inteligentan život uspio dešifrirati.

PROMATRAJU LI IZVANZEMALJCI ZEMLJU? ‘Vidjeli smo sedam NLO-a pored Međunarodne svemirske postaje’

James Clark, istraživač s MIT-a, tvrdi kako je laser koji bi se mogao detektirati na udaljenosti od čak 20 tisuća svjetlosnih godina već sad izvediv. On tvrdi kako bi postavljanje lasera od jednog do dva megavata kroz teleskop veličine 30 do 45 metara proizveo signal dovoljne jačine koji bi emitirao dovoljno zračenja da bi se razlikovao od sunčeve infracrvene energije. Putem njega, vjeruje znanstvenik, moglo bi doći do ‘prvog kontakta’.

Loša ideja?

No dok jedan dio znanstvene zajednice žudi za time da ostvarimo ‘prvi kontakt’, drugi dio smatra kako je to zapravo jako loša ideja.

IZVANZEMALJCI UOPĆE NISU DALEKO OD NAS: Konačno smo dobili konkretan odgovor na pitanje zašto ih nismo sreli

I sam Clark tvrdi kako je ovo pitanje o kojem bi se još trebalo raspravljati.

Naime, Stephan Hawking, jedan od najpoznatijih astrofizičara na svijetu, tvrdio je kako trebamo biti oprezni kada je u pitanju kontakt s drugom vrstom.

“Kada bi nas posjetili izvanzemaljci, mislim da bi rezultat bio isti kao kada je Kolumbo otkrio Ameriku, što nije bilo baš dobro za domoroce”, rekao je svojedobno poznati znanstvenik.

On je smatrao kako ih ne bi trebali kontaktirati, ali ni odgovarati na moguće ‘pozive’ s njihove strane. Razlog je ležao u tome što je moguće da su oni napredniji od nas te bi bili u stanju uništiti civilizaciju koju poznajemo.