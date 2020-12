TEK SE USELILA, A ONDA JE NA ZIDU UGLEDALA NEŠTO ŠTO JOJ JE ODUZELO 10 GODINA ŽIVOTA: ‘Stephen King priprema novu knjigu’

Prije kupovine nekretnine, potencijalni vlasnici posjetit će ju nekoliko puta kako bi bili sigurni da je kuća pravi izbor za njih. No, jedna žena koja je tek dobila ključeve novog doma, šokirala se kada je zatekla jezivi detalj u podrumu.

Naime, iz zida je provirivala lutkina glava, što ju je nasmrt prestrašilo.

POPUT SCENE IZ HORORA: Otkrila tajnu sobu u kući i pretrnula od straha kada je vidjela što se u njoj nalazi

Sestra vlasnice podijelila je zastrašujući prizor na Twitteru koji je izbezumio i stotine tisuća korisnika.

“Moja sestra se uselila u novu kuću i zatekla ovo u zidu u podrumu”, napisala je djevojka uz fotke koje trenutno imaju gotovo 540.000 lajkova.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020