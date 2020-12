TATA IZ SRBIJE NASMIJAO REGIJU : Roditelji, sigurni smo da ćete se itekako poistovjetiti. Danas pogotovo

Tata je sinu rekao da su ga zbog online nastave ispisali s nogometa i izbacili ručak

Društvenim mrežama u regiji kruži video jednog oca iz Srbije koji je postao hit, posebno među roditeljima. Naime, tata je odglumio poziv sa sinom kojeg je ironično pripremao za još jedan dan online nastave.

“Halo, hej, ljubavi, srce tatino. Hajde, ustani, ljubavi, 4:15 je. Hajde da stignemo sve danas za ovo online. Hajde, znam da si umoran, ali moramo. Hajde, polako, tata je cijelu noć bio budan i uspio sam nekako provaliti pa sad slušaj tatu da ti ispriča kako će ti slati online materijale, pa ti to polako danas izvedi. Je l’ važi?”, rekao je tata sinu na početku videa.

MISLILA JE DA NITKO NE ČUJE: Studentica rekla rečenicu zbog koje je nastava stala. Kad joj se profesor obratio, zinula je u šoku

Potom mu je za svaki predmet objasnio što točno treba napraviti, a mnogi će roditelji u tome prepoznati svoje muke.

Morat će svladati pantomimu

“Znači, engleski, ona će da šalje materijale SMS porukom. I to kad završiš slikaš i čuvaš na računalu u folderu i kad ti ona traži, ti imaš 15 minuta rok da joj vratiš. Geografija, to će ti slati Viberom materijale. Vraćaš isto na Viber, ali ne na taj broj, nego na broj njenog muža, pošto on ima veću memoriju, bolji telefon, pa će joj više toga stići”, nastavio je.

Uz to, biologiju će mu sin morati pratiti preko programa RTS planeta, a matematiku preko Zooma, i to kada učiteljici odgovara. Materijale za glazbeni dobit će mailom, slikati ih i odmah vratiti. Mail će dobiti noću jer, ponovno, tako paše učiteljici. “Tu ćemo angažirati babu, da ona bude budna cijelu noć, ništa ne brini, to smo za glazbeni riješili”, objasnio je tata.

PROFESOR POSTAO MILJENIK ZBOG REAKCIJE NA STUDENTOVO BLESAVO PITANJE; Prvo se dobro nasmijao, a onda: ‘Naravno da možeš’

“Kemiju pratiš preko Google Meeta, ali tu imamo problem, jer profesoru ne radi mikrofon, pa će vam objašnjavati pantomimom. Polako ćeš savladati pantomimu. Profesor iz fizike ima neki stari aparat u podrumu pa će vam materijal slati Morseovom abecedom pa ako samo možeš danas do 7.20 naučiti?”, kaže otac.

Golub pismonoša nosi materijale

“Nastavnik povijesti slat će vam materijale preko enigma mašine, samo morat ćete sami dešifrirati što šalje. Tako je, polako da dešifrirate i poslije vraćate. E sad, srpski, nastavnica nema mogućnosti da prati te tehnologije, starija je žena, ali na svu sreću, muž joj se bavi golubarstvom i onda će vam ona preko golubova slati materijale. Između 12:15 i 12:25 trebaš biti na prozoru, sačekati goluba, baciti mu malo kukuruza i vikati prrrr… Da ga opustiš da ti on ostavi to. U principu, sve je jako jednostavno, nemaš ti tu problema”, dodao je.

Zbog svega toga sina je morao ispisati s nogometa, a izbacili su mu ručak.

“Ostali su ti doručak i večera, ali ćemo to malo obilnije. I mama i ja ćemo se razvesti, bata će živjeti s mamom, a ti sa mnom da bi mogli sve to stići. Bit će to sve super, ma to sve za našu djecu. Ljubi te tata puno, hajde, ćao!”, zaključio je otac.