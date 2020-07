TAKO JE TO KAD SE MOTATE OKO PUNIČINE GUZE: Ovaj zet usudio se malo previše, ali ovo nije mogao predvidjeti

Punica je zaspala u kupaćem kostimu na plaži, a nestašni zet priredio joj je ‘prank’ stoljeća

O odnosima između snahe i svekrve te punice i zeta pričaju se vicevi, a to nije bez razloga. U mnogim je slučajevima to prilično sklizak teren. No, ovaj čovjek zna kako se našaliti sa svojom punicom – i da kasnije, najvjerojatnije, ne snosi posljedice.

ULTIMATIVNI TEST – PROVJERITE KOLIKO VAM JE PRLJAV UM: Ako se nasmijete na neku od ovih fotki, sve vam je jasno

AJME, KOJA BLAMAŽA! Nek’ su se one fino namjestile, nema veze što su usput pokazale više no što su htjele

Vrlo hrabar ‘prank’

Punica je zaspala u kupaćem kostimu na plaži, a nestašni zet prišao joj je sleđa i, iz samo njemu znanih razloga, stavio joj kreker na stražnjicu. Vrlo brzo, gladni galeb je krenuo u lov. Munjevitim i iskusnim pokretom, “maznuo” je kreker s puničine stražnjice.

U videu, koji je objavio Viral Hog, točno se vidi da se sirota žena prepala kada joj je ptica sletjela na stražnjicu… Možda je i zaslužila?!