SVINJE SU ČUDO: Ne samo da su inteligentnije od nekih pojedinaca koje poznajete, nego su vjerojatno i bolje gejmerice

Životinje su se snašle u zadatku koji je značajno drugačiji od svakodnevnih okolnosti, što ukazuje na njihovu bihevioralnu i kognitivnu fleksibilnost

Svinje su iznimno inteligentna bića, no prema studiji koja je izašla u četvrtak, one su i vješte gejmerice. Naime, znanstvenici sveučilišta Purdue u Indiani uspjeli su naučiti četiri svinje da uz pomoć videoigre koja se igra joystickom dođu do nagrade.

Istraživanje je pratilo dvije jorkširske svinje zvane Hamlet i Omelet te dvije mikro svinje Ebony i Ivory. Dresirane su za upravljanje joystickom sa svojom njuškom kako bi kontrolirale kursor na računalnom ekranu. Kada bi doveli kursor do kraja, automatski bi se oslobodile slastice.

Igra je imala tri različite razine težine, a svinje koje su inače dalekovidne, u kratkom su roku svladale igricu. Na ekranu su vidjele debele plave crte koje su morale dotaknuti kursorom kako bi dobile nagradu. Kako su napredovale u igrici, tako se broj zidova smanjivao s četiri na dva i potom na jedan, zbog čega im je zadatak predstavljao sve veći izazov.

Primjerice, Ivory je u 76 posto slučajeva uspjela pogoditi jedan zid, a Ebony u 34 posto. Njihove kolegice Hamlet i Omelet bile su uspješnije kada su pred njima bila dva zida ili jedan, no ne u slučaju s tri zida.

“To što su se svinje snašle u zadatku koji je značajno drugačiji od njihovih svakodnevnih okolnosti, ukazuje na njihovu bihevioralnu i kognitivnu fleksibilnost”, stoji u studiji.

Autori studije tvrde da je eksperiment pokazao da su svinje sposobne za apstraktno razmišljanje i napredno konceptualno učenje.