SVI ŽELE ZNATI ŠTO JE TRUMP NAPISAO BIDENU U MISTERIOZNOJ PORUCI: Internet opet nije razočarao, evo što kaže

Korisnici društvenih mreža ne prestaju nagađati što je bivši američki predsjednik napisao svom nasljedniku

Donald Trump nije se pojavio na jučerašnjoj inauguraciji svog nasljednika Joea Bidena. No, kako je potvrdio glasnogovornik Bijele kuće, ostavio mu je pismo.

Sadržaj poruke još uvijek je nepoznat pa korisnici društvenih mreža nagađaju što bi u njoj moglo stajati, a pritom se, kao i obično, dobro zabavljaju.

Dok neki očekuju vrijeđanje i prostote, drugi su se poslužili kultnim scenama iz filmova i serija.

Donosimo vam neke od najboljih objava.

A report says that the #WhiteHouse confirms former President #Trump left a note for President #Biden. And the hilarious letters surfaced on social media 😉😉😉😉🤣🤣 pic.twitter.com/odk9EZCI0d — Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) January 20, 2021

Donald Trump, age 74, presidential letter to Joe Biden. pic.twitter.com/rtpBmY5xdf — That Baratheon Girl 🍷💙🇪🇺 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ⚽🏉🌹 (@baratheongirl) January 20, 2021

This is the dear Joe letter Trump left Biden pic.twitter.com/iOvNemiXcN — Hispanic Ric Flair (@HispanicRic) January 20, 2021

Live footage of Trump leaving a note for Biden in the Oval Office pic.twitter.com/1Ajt4SzNeL — Allie 🏳️‍🌈 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘮𝘰𝘳𝘦 (@taybeautifulll) January 20, 2021

President Biden going to walk into the White House and see the note: Dear Joe pic.twitter.com/wI0s7fVN3r — bob esponch (@soulhera) January 20, 2021