Umirovljenik Richard Freemantle iz Engleske podigao je letvicu za sve muškarce nakon što je na Facebooku napisao da je njegova supruga ljepša od izraelske manekenke koja je nedavno proglašena najljepšom ženom na svijetu.

Naime, model i glumica Yael Shelbia (19) prošloga je tjedna zasjela na vrh godišnje liste koju objavljuje TC Candler i Nezavisni kritičari.

Nakon što je Richard to saznao na Facebooku, ostavio je komentar koji je raznježio tisuće ljudi. “Privlačna je, ali još uvijek nije do koljena mojoj supruzi Christine. Ona ima 66 godina i uskoro će u mirovinu”, napisao je.

Njegov komentar postao je viralan na Twitteru, a mnogi se slažu kako nema puno takvih džentlmena na svijetu.

