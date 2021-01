SVI PRIJATELJI SU MU U VEZI PA IM JE NAPAKOSTITI: Otkrio je svoj brutalni plan zbog kojeg će se sigurno zakačiti s boljim polovicama

Sigurno u društvu imate nekoliko prijatelja koji vas zaborave kada uđu u novu vezu. Umjesto da prihvati tu situaciju, jedan se tip odlučio boriti i na Twitteru je podijelio svoj “kaotično zločesti” plan.

Naime, kupio je paket četkica za trepavice koje je odlučio podmetnuti u automobile prijatelja kao lažni dokaz o njihovoj prevari.

“Dosta mi je toga da sam onaj frend samac pa sam kupio ove stvarčice koje ću ostaviti u autima svojih prijatelja kako bi se posvađali sa svojim curama”, napisao je na Twitteru uz fotku četkica.

I’m tired of being the single friend, so I bought these to leave in all my boys cars so they can get into an argument with they girl 😒 pic.twitter.com/k3VTrwq3RP

— pedro (@WolfOfDallass) November 24, 2020