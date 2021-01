SVAKO SE JUTRO BUDILA UMORNA, A NIJE IMALA POJMA ZAŠTO: Postavila je noćnu kameru i vidjela dva oka koja svijetle u mraku

Sve dok nije odlučila upaliti noćnu kameru, djevojka nije shvaćala zašto se svakoga jutra budi iscrpljena

Djevojka Susie znala je da nešto nije u redu jer bi se svakoga jutra budila umorna. Htjela je razriješiti taj misterij pa je kod kreveta postavila noćnu kameru koja je snimala njezino spavanje, a onda je na snimci uhvatila krivca.

U videu koji je na TikToku pregledan gotovo 300.000 puta vidimo kako Susie mirno spava, sve dok se u kadru ne pojave dva svjetleća oka. Njezina mačka Ginger ležerno je došetala do nje i počela ju šapama udarati po rukama.

No, to nije prestalo nakon nekoliko minuta, već se nastavilo satima. Susie je ubrzala snimku iz koje je vidljivo da ju je uporna mačka pokušavala probuditi od 23 sata do tri sata ujutro, što je zasigurno razlog njezine neispavanosti.

Video je oduševio ljubitelje životinja, a vlasnici mačaka u komentarima su ponudili svoje teorije o Gingerinom ponašanju.

“Moja je radila istu stvar. Sada dignem prekrivač i ona se uvuče pod njega te zaspe pokraj mene. Isprobaj to! Mačke vole toplinu i udobnost”, “I moja ovo radi. Nekad me maltretira po cijele noći”, “Ginger joj je rekla: ‘Oprosti, ali treba mi kućni ljubimac'”, pisali su.

Jedan komentator pitao ju je pati li možda od apneje jer mačke ponekad paze na vlasnike ako su zabrinute za njih.