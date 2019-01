SUSJED SE POŽALIO NA NJEGOVA PSA, OVAJ GA SKRŠIO ODGOVOROM: Urnebesno dopisivanje na vratima postalo hit

Ponosni vlasnik ‘problematičnog’ ljubimca nije dopustio da susjedova bude zadnja te mu je odgovorio

Život u zgradi često zna biti nepodnošljiv ako imate susjede iz pakla. Još ako u stanu držite psa koji laje (jer, eto, psi to navodno rade), automatski ste stavljeni na crnu listu čangrizavaca koji nisu ljubitelji kućnih ljubimaca. OK, takvima obično smeta i vlastiti odraz u zrcalu kada se ujutro umivaju, no dobro, to je tema za neki drugi članak – i rubriku.

Netko od takvih je upravo napravio hit na Facebooku, a možda se tomu nije ni nadao. Jednoga je stanara na ulaznim vratima dočekala kratka, ali jasna poruka ispisana na neurednom komadu papira, a glasi: “Pas vam je dosadan!”

Legendaran odgovor

Ponosni vlasnik “problematičnog” ljubimca nije dopustio da susjedova bude zadnja te mu je odgovorio: “Znam, kupit ću zabavnijeg”. Netko je ovo sarkastično dopisivanje fotografirao i objavio na FB stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.

Objava je u svega sat vremena prikupila gotovo 1000 lajkova, a komentari samo pristižu. Iz njih se može zaključiti kako ovo nije izoliran slučaj te da mnogi vlasnici trebaju razmotriti kupnju “zabavnijega” psa.