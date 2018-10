SUPRUGA SLAVNOG ASTROFIZIČARA O LJUBAVI I ŽIVOTU NAKON SMRTI: ‘Ja zaista ne mislim da ću ikad više vidjeti Carla. Ali sam ga vidjela’

‘Carl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikad nije tražio utjehu u iluzijama’

Ann Druyan, treća supruga slavnog astrofizičara Carla Sagana, koji je preminuo 1996. godine, puno puta se susrela s pitanjima o tome je li njezin suprug pred kraj života promijenio svoje mišeljenje te počeo vjerovati u život nakon smrti. Potaknuta pitanjima i željom da objasni njihov život i njihovu ljubav, Ann je napisala jednu od najljepših deklaracija ljubavi.

”Kad je moj suprug umro, zbog toga jer je bio slavan i poznat kao nevjernik, mnogi ljudi bi došli – to se ponekad i sada događa – i pitali me je li se Carl promijenio pri kraju svog života i počeo vjerovati u život nakon smrti. Također su me često pitali je li mislim da ću ga opet vidjeti.

Carl se suočio sa svojom smrću veoma hrabro i nikad nije tražio utjehu u iluzijama. Tragedija je bila u tome što smo uvijek znali da se više nikad nećemo vidjeti. Ja niti ne očekujem da ću se ponovo ujediniti s Carlom. Ali, velika je stvari bila u tome što dok smo bili zajedno, oko dvadesetak godina, živjeli smo s velikim poštovanjem u kratkoću i dragocjenost života. Nikad nismo trivijalizirali značenje smrti pretvarajući se da je to nešto drugo osim konačnog odlaska. Svaki moment kojeg smo živjeli i bili zajedno bio je tako čudesan – ali ne u nekom neobjašnjivom ili nadprirodnom smislu.

‘Našli smo jedno drugo u svemiru’

Mi smo znali da smo zajedno iz čistog slučaja… I da puki slučaj ponekad može biti tako darežljiv… Da smo mogli naći jedno drugo, kako je Carl napisao tako lijepo u svojoj knjizi Cosmos, znate, u neizmjernosti prostora i bezgraničnosti vremena… Da smo mogli biti zajedno dvadeset godina. To je nešto što me drži i ima puno više značenja… Način na koji se on ponašao prema meni i ja prema njemu, način na koji smo vodili računa jedno o drugome i o našoj obitelji, dok je bio živ. To je puno važnije nego ideja da ću ga jednom dana opet vidjeti.

Ja zaista ne mislim da ću ikad više vidjeti Carla. Ali sam ga vidjela. Vidjeli smo jedno drugo. Našli smo jedno drugo u svemiru, i to je bilo izvanredno.”