STUDENTICA POD PRITISKOM OBITELJI STALA PRED OLTAR: Svi su bili u šoku kad su saznali tko je mladoženja

Lulu Jemimah (32) ostvarila je životni san kada je upisala prestižno sveučilište Oxford, a zbog obaveza, kako je i sama priznala, nije imala priliku upoznati idealnog partnera te poraditi na ljubavnom životu.

Nakon što je prešla tridesetu, Lulu je sve više bila pod pritiskom roditelja i ostale okoline koji su joj konstantno direktno i indirektno poručivali da je vrijeme za udaju.

Umjesto opravdanja, studentica je odlučila stati nagovaranjima na kraj te je organizirala vjenčanje i poslala pozivnice svojim prijateljima i obitelji.

Tko je mladoženja?

“Čim sam poslala pozivnice, primila sam pozive u kojima su se svi pitali tko je mladoženja, a ja sam samo rekla da je to iznenađenje”, ispričala je Lulu.

Naime, mladoženje nije ni bilo već se studentica odlučila udati za samu sebe.

“Kroz život sam se vodila strašću te sam bila posvećena postizanju svojih ciljeva. No moja obitelj me stalno pitala kada planiram vjenčanje jer je to veoma važno u Ugandi. Moj otac je napisao govor za vjenčanje kada sam imala 16. godina, a majka se svaki rođendan molila da nađem dobrog muža”, kazala je Lulu za Daily Mail.

Sretan dan

Ovaj dan za nju je bio čista sreća unatoč tome što roditelji nisu još shvatili kako Lulu smatra da je od udaje važnije slijediti svoje snove. Otkrila je kako je svadbom skupila dovoljno novaca za prvu godinu na Oxfordu te se zahvalila brojnim prijateljima koji su ju u odluci podržali.