STRUČNJAK SE JAVIO U EMISIJU UŽIVO PA POSTAO PREDMET SPRDNJE: Zagledajte se u pozadinu, riknut ćete od smijeha

Gledatelji BBC-ja ostali su zaprepašteni kada se u program uživo uključio stručnjak iz Watforda kako bi raspravljao o Brexitu. Frajer se mrtav-hladan javio iz svoje kuće, ali se nije potrudio dovesti je koliko-toliko u red prije snimanja.

Ako je mislio kako to nitko od gledatelja neće zamijetiti s obzirom na ozbiljnost teme o kojoj je govorio, grdno se prevario. Novinar Adam Rayner zbog toga je gafa postao predmetom sprdnje na društvenim mrežama.

Vrlo brzo je na Twitteru započela svojevrsna igra skrivenih predmeta tipa “Gdje je Jura?”, a mnoge je ponajviše iznenadio didžeridu koji je netko primijetio u njegovoj sobi, autohtono glazbalo iz Australije.

Adam Rayner needs to have a bit of a tidy up. #DoesThisSparkJoy pic.twitter.com/cIlWRNQIh1

— Matthew Walker (@matthewwalker28) March 27, 2019