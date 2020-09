ŠTO VI VIDITE NA OVOJ SLICI? ‘Jesam li jedina koja je to uočila ili sam skroz pukla?’

Jedna tviterašica pomislila je kako je poludjela jer je na drvenoj ogradi spazila lik svinje s viklerima u kosi.

Jade iz Velike Britanije fotku je podijelila na Twitteru, a očito nije jedina koja je isto vidjela. “Izgleda li ovo kao svinja s viklerima u kosi ili sam napokon poludjela?”, napisala je u opisu fotke koja je u kratkom roku postala viralna.

Zasad ju je podijelilo gotovo 16.000 tviteraša i ima više od 260.000 lajkova.

does this look like a pig with rollers in its hair or have I finally lost it pic.twitter.com/txxhSFyGRD

— 𝖏𝖆𝖉𝖊 (@jxdeholly) September 26, 2020