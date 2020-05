I dabru dojadila izolacija?

Čitatelj portala 031Osijek poslao je snimku dabra kako ležerno šeta posred osiječke ulice u pet ujutro.

“Učitelj Splinter… znao sam da zaista postoji”, “Nekome je zamorac pobjegao iz karantene”, “Ne bi on tako u Kini šetao slobodno”, “Ode čovjek na burek…je*e i njega ova korona…”, samo su neki od komentara, no bilo je i onih koji su u ozbiljnijem tonu isticali kako su dabrovi zaštićeni, te kako se nadaju da će naći put do prirodnog staništa.