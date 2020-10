‘ŠTO SE STAVLJA U USTA, ALI NE GUTA?’; Natjecateljica obiteljskog showa šokirala svojim +18 odgovorom: ‘Kakva kraljica…’

Natjecateljica u britanskom obiteljskom showu ‘Family Fortunes’ šokirala je gledatelje neočekivanim ‘prljavim’ odgovorom na jedno pitanje.

Naime, 23-godišnja studentica Kash htjela je što prije odgovoriti na pitanje što se stavlja u usta, ali ne guta. Pritom se od nje očekivao nevini odgovor poput četkice ili paste za zube, no ona se malo zaletjela.

Iako je produkcija cenzurirala njezin odgovor, izdao ju je smijeh i šok na licima voditelja i obitelji koja joj je bila u pratnji. Gledatelji su zaključili da je izgovorila riječ ‘dick’ (penis), što je kasnije potvrdio i njezin brat Rohan.

Urnebesni isječak iz emisije počeo se širiti po društvenim mrežama, a Kash je postala prava zvijezda.

"Name something you put in your mouth but don't swallow"…..

This girl just totally proved that you shouldn't always say the first thing that comes into your head! 🤣 #FamilyFortunes pic.twitter.com/5BxQKe1lZh

— Jo Mac (@Jomacjomac) October 25, 2020