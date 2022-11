Samantha Peer, srednjoškolska profesorica iz Arizone, podnijela je ostavku nakon što je netko otkrio da se poseksala u učionici i snimku postavila na svoj profil na OnlyFansu.

Bez posla je ostao i njezin suprug Dillon uz kojeg se upustila u snimanje "razrednog pornića", inače također nastavnik u jednoj tamošnjoj osnovnoj školi, a prozvana profesorica je u naknadnom obraćanju na YouTubeu kazala da su je na takvo što prisilile životne okolnosti.

Naime, Peer je rekla da ona i suprug više nisu bili u stanju spajati kraj s krajem od nastavničkih plaća i da je profil na OnlyFansu otvorila kako bi namaknula dodatna sredstva neophodna za normalan život.

"Stranicu sam otvorila početkom ljeta kada sam shvatila da više nemam za osnovne obiteljske potrepštine, pa čak i unatoč tome što sam provela puste sate radeći na dodatnim školskim aktivnostima kako bih u školi zaradila koji dolar više.

Naprosto više nisam željela žrtvovati vrijeme vlastite djece zbog niskih plaća", rekla je Peer i otkrila da je kao Khloe Karter, a to je bio pseudonim kojim se koristila, pokušala na OnlyFansu blokirati sve korisnike iz Arizone.

Ipak, potkraj listopada je razotkrivena i prijavljena, a nakon što se krajem pročulo što je izvela, na društvenim mrežama su je počeli napadati njezini učenici i njihovi roditelji.

"Stali su me uznemiravati, zastrašivati i progoniti. Otišlo je toliko daleko da mi je vlasnik teretane poništio člansku iskaznicu", rekla je Peer i naglasila kako je sporni pornić snimila izvan radnoga vremena i daleko od očiju učenika.

Roditelji su, pak, medijima prenijeli nešto drugačiju verziju:

"Naravno da sam bila ogorčena. Naša djeca nisu smjela biti izložena ovome", rekla je Alea Bilski, majka učenice osmog razreda i naglasila da je Samanthin račun na OnlyFansu bio povezan s njezinim stranicama na ostalim društvenim mrežama.

"Da je to bio samo profil samo za obožavatelje, ne bih bila toliko uznemirena. Ali to što je radila bilo je javno i do njezinih pornografskih radova je bilo moguće doći pomoću jednostavnog Google pretraživanja", rekao je Bilski.

