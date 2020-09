Vlasnica mačke ostavila je otključan mobitel i izašla iz stana, da bi kasnije pronašla selfieje koje je okinuo njezin ljubimac.

Kineskinja je primijetila nakupinu bijelih dlaka na mobitelu kada se vratila doma, a odmah je znala tko je krivac – njena sedmomjesečna mačka Er Niu.

Pregledala je galeriju s fotografijama i pronašla desetke selfieja, među kojima Er Niu liže šapice i pozira poput profesionalke.

Fotografije su završile na Twitteru, gdje su prikupile gotovo 7.500 lajkova.

My kids like this one best. pic.twitter.com/s477BlPNcd

— Kevin Rusnak (@aerohistorian) September 25, 2020