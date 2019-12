Kako to ne bi utjecalo na njihovu tonsku i tehničku funkciju klavir je potrebno redovno održavati i naštimavati

Prava drama odvila se kada je iznenada zatvoren granični prijelaz između Hrvatske i Slovenije, a sve zbog navodnog pronalaska eksplozivne naprave u prtljazi ruskog državljanina.

Muškarac je odveden s lisicama na rukama, a granični prijelaz Obrežje/Bregana bio je zatvoren čak dva sata. Na kraju je ispalo da je riječ o lažnoj uzbuni, a nesretni muškarac je umjesto bombe u svojoj torbi imao, kako je saznao Telegram, ‘štimer’ za klavir.

No što je zapravo ‘štimer’ za klavir.

Kada se žice opuste

To je uređaj pomoću kojega se prati intonacija žice, u smislu je li dovoljno zategnuta s obzirom na to da svaki ton ima određeni broj herca. Dok naziv štimer za klavir označava osobu koja zateže žice u klaviru zato što unutar te rezonantne kutije (odnosno poklopca od klavira) postoje batići koji su od neke vrste vate ili sličnog materijala i onda ti batići udaraju u žice, a one su zategnute vijcima koji se povremeno otpuste.

Kako to ne bi utjecalo na njihovu tonsku i tehničku funkciju klavir je potrebno redovno održavati i naštimavati.

Dakle, kod nesretnog Rusa koji je zapeo na granici zasigurno je pronađen uređaj koji prati intonaciju žica, a koji lako neupućeni mogu povezati sa eksplozivnom napravom.