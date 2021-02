ŠTO JE S GLAVOM? Cura namazala kosu – superljepilom! Završila na hitnoj, uskočili frizeri i dermatolozi, ali… Ovaj šou morate vidjeti

Najavila je da će tužiti proizvođača jer nije naveo da se ljepilo ne može koristiti na kosi (?!)

Korisnike društvenih mreža zaokupila je nedaća žene po imenu Tessica Brown. Njezina odluka da umjesto laka za kosu upotrijebi superljepilo, kao i očajnička potraga za “protuotrovom” koji bi joj kosu vratio u normalu, dovela je do toga da se cijeli svijet angažirao kako bi joj pomogao.

Sve je započelo kada je Tessici ponestalo njezina uobičajenog laka za kosu. Ukratko, odlučila je upotrijebiti drugačiji proizvod koji je imala pri ruci kako bi ukrotila svoju kosu. Sudbina je htjela da joj se pri ruci nađe – snažno ljepilo u spreju.

I sada ne ide dolje – nikako

“Loša, loša, loša ideja”, izjavila je Brown u videu koji je prošloga tjedna objavila na TikToku. Pokazujući užasno stanje u kojemu je njezina kosa već dugih mjesec dana, upozorila je ekipu da ne čine istu pogrešku.

Nakon više od 15 pranja, raznih tretmana i odlaska na Hitnu, kosa joj se još uvijek nije mogla raspetljati. Tessica je na Hitnoj provela 22 sata, gdje su joj acetonom pokušali ukloniti ljepilo s kose, ali joj je to spržilo tjeme i sada je bijesna.

Najavila je da će tužiti proizvođača jer nije naveo da se ljepilo ne može koristiti na kosi (?!) Na superljepilu stoji da je namijenjeno za primjenu na različitim materijalima, od drveta do plastike. Pritom je jasno naznačeno na pakiranju da se ne smije koristiti na koži i očima. Eh, ali zaboravili su spomenuti kosu. Eto im sada!

Njezin originalan video pogledalo je gotovo 16 milijuna korisnika TikToka, a i na Instagramu, gdje ga je podijelila, prikupila je još dva milijuna pregleda. Od tada se ista snimka proširila i na drugim platformama.

Situacija u kojoj se našla Tessica Brown izazvala je sveopću jezu i sućut, a kako su prolazili dani i različiti lijekovi nisu uspjeli pomoći, ljudi su je prozvali Gorilla Glue Girl. “Moraš nas redovito obavještavati. Sada sam se već previše uvukla u ovu priču. Krećem na put s tobom”, komentirala je jedna korisnica ispod Tessicine objave na Instagramu.

MLADI YOUTUBER UBIJEN U TEKSASU: Pokušao je snimiti šaljivi video s nožem, jedan muškarac ga je upucao

Oglasio se i proizvođač

U drugom videozapisu Brown je pokazala jedan od neuspjelih pokušaja ispiranja superljepila s glave. Dlan je napunila obilnom količinom šampona, utrljala ga u kosu, a potom isprala pjenu koja se, izgleda, nije uopće probila kroz sloj ljepila.

Kasnije je influencerica na Instagramu objavila da je kombinacija ulja čajevca i kokosova ulja koju je ostavila na glavi preko noći “epski neuspjeh”. “Ovo je život koji živim u ovome trenutku”, rekla je u videu. “Ovo je život koji ću očito morati živjeti još jako dugo.”

Neki su korisnici predložili prirodne lijekove, a mnogi uključuju jabučni ocat ili razne alkoholne ili acetonske smjese. Žena koja se predstavila kao ovlašteni stilist predložila je nanošenje glicerina na kosu, koji treba odstajati oko 30 minuta, a zatim bi on uz masiranje trebao otpustiti ljepilo.

“Jako nam je žao zbog nesretnoga incidenta koji je gospođica Brown doživjela koristeći naše ljepilo u spreju na svojoj kosi”, kazali su iz tvrtke Gorilla Glue u svojoj izjavi. Ono što se dogodilo nazvali su “jedinstvenom situacijom”, jer njihov proizvod nije namijenjen upotrebi “u ili na kosi”, jer se smatra trajnim.

“Drago nam je vidjeti u njezinoj nedavnoj snimci da je gospođica Brown dobila medicinsku pomoć u svojoj lokalnoj medicinskoj ustanovi i želimo joj sve najbolje”, zaključio je proizvođač dotičnoga superljepila.

Evo što predlažu stručnjaci

U subotu je Tessica objavila video iz bolnice St. Bernard u Chalmetteu i podijelila svoju fotografiju na bolničkome krevetu. Kasniji videozapis pokazao je kako druga žena, korisnica TikToka po imenu Juanita Brown, nanosi aceton i sterilnu vodu na glavu gospođe Brown. Međutim, nije poznato je li tretman djelovao.

Stručnjaci za kožu i kosu iznijeli su svoje prijedloge za ovaj nesvakidašnji slučaj. Tierra Milton, vlasnica studija She and Her Hair na Staten Islandu, rekla je da bi ona nesretnoj influencerici vjerojatno preporučila da obrije glavu.

“Ne bih ni pokušala spasiti njezinu kosu, jer govorimo o industrijskom proizvodu koji se koristi u druge svrhe”, kazala je Milton. “Žene širom svijeta, iz svih sfera života, trebale bi potražiti stručnu pomoć kada je riječ o njezi kose.”

Dermatolog Dustin Portela predložio je da se za razgradnju ljepila započne s acetonom ili da se koristi Goo Gone, proizvod koji pomaže pri uklanjanju zavoja i ljepila. Kokosovo ulje, suncokretovo ulje ili vazelin zagrijani u vrućoj vodi također bi mogli djelovati, otkrio je on, dodajući da bi te otopine prvo trebalo testirati na maloj površini.

“Očito je ljepilo Gorilla – kao i svako superljepilo – dizajnirano da se ne ispire lako vodom i sapunom”, objasnio je Portela. Ljepila poput ovoga nisu namijenjena za upotrebu na koži. Mogu izazvati osip poput kontaktnoga dermatitisa. Ako sve drugo zakaže, rekao je, odlazak u salon kako bi joj obrijali glavu moglo bi biti najbolje rješenje.