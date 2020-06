ŠTO JE MUŠKARAC BEZ – KORZETA? Ovako se klešu nove generacije frajera, posegnuli za najneudobnijim odjevnim predmetom ikad

View this post on Instagram

Corset Vest 🖤 Break the stereotype! @carlosfran33 😍👌🏻 . ▪️This piece is tailored with your measurements and you can choose your desired color, fabric and style. . ▪️Its made with a pattern and steel bones for the perfect fit and give you a better posture. —————————————————- ▪️Esta pieza se confecciona a la medida y tendrán la oportunidad de seleccionar el estilo, telas y colores favoritos. . ▪️Son construidos con varillas de metal y un patrón idóneo para un perfecto ajuste, además de que provee una mejor postura. . . . . #innovacorsetry #corsetry #corsetvest #vest #menincorsets #fashion #style #madeinpuertorico #corsetmaker #corsetdesigner #mensfashion #menstyle