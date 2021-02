ŠTO BISMO MI BEZ ZOOMA? Političar se tijekom online sjednice pojavio naglavačke, kolege mu umirale od smijeha

Kongresmen Tom Emmer, republikanac iz Minnesote, postao je viralna senzacija nakon što se tijekom online sjednice Odbora za financijske usluge pojavio – naopačke.

Tijekom zasjedanja o financijskoj krizi uzrokovanoj pandemijom, Emmer nije primijetio da mu je na Zoomu uključen filter zbog kojeg ga kolege vide naglavačke.

“Možete li se zaustaviti? Žao mi je, gospodine Emmer, jeste li dobro?”, prekinula ga je predsjedavajuća Maxine Waters.

“Naopako si, Tome”, dobacio mu je kolega, na što mu je zbunjeni Emmer odgovorio: “Ne znam kako to popraviti”.

“Cijenim vaše strpljenje, gospođo predsjedavajuća. Ne znam što se dogodilo, jednostavno mi se tako pojavilo. Isključio sam Zoom i ponovno ga uključio”, objasnio je kongresmen.

"You're upside down, Tom"

During a virtual House Financial Services Committee meeting, Minnesota Republican Rep. Tom Emmer's video was stuck upside down while he addressed the committee. https://t.co/UBEwVgVI8S pic.twitter.com/TgdWP4gniM

— CNN (@CNN) February 12, 2021